Das passierte nach "Ex on the Beach" bei Josua und Sharon!

Bei Ex on the Beach trafen Josua Günther und seine Ex Sharon aufeinander. Nach einem Auf und Ab der Gefühle näherten sie sich zum Schluss doch noch an und küssten sich. Als Josua in der aktuellen Folge die Villa verlassen musste, entschloss sich die 25-Jährige dazu, mit ihrem Ex gemeinsam die Sendung zu verlassen. Im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast" plaudert sie nun aus, wie es nach ihrem gemeinsamen Exit weiterging: "Wir haben dann noch dreieinhalb Tage zusammen in Mexiko verbracht. Wir waren da auch komplett zusammen die ganze Zeit und sind händchenhaltend rumgelaufen. Er hat jede Nacht in meinem Zimmer geschlafen, in meinem Bett."

Und lief da mehr? Das überlässt die Beauty der Interpretation der Zuhörer, sie verrät lediglich: "Ja, wir haben die Zeit einfach genossen. Wir waren zu zweit und sind ein bisschen im Pool baden gegangen, haben gegessen, gekuschelt und so Sachen." Nachdem die zwei wieder in Deutschland angekommen waren, trennten sich ihre Wege. "Wir hatten dann, glaube ich, noch vier Tage noch Kontakt, wollten uns auch wiedersehen [...]. Nach vier Tagen hat er dann angefangen, mich zwei, drei Tage zu ghosten." Sharon habe daraufhin weiterhin den Kontakt gesucht und dem Sunnyboy gesucht und wollte um ihn kämpfen. Doch er hatte laut der Brünetten bereits die ganze Zeit über sein Herz an jemand anderen verschenkt: "Ich glaube, sechs oder sieben Tage später war er dann wieder in Berlin bei seiner Freundin, die er seit zwei Jahren hat. [...] Mit dieser Frau ist er nach wie vor immer noch [zusammen], also ist er nicht mit mir [zusammen]."

Schon vor einigen Wochen hatte Sharon ähnliche Andeutungen zu Josuas Beziehungsstatus gemacht. Auf TikTok teilte der Hottie ein Video, in dem zu sehen ist, wie er einer unbekannten Dame einen Strauß Blumen überreicht und fragt seine Follower: "Meint ihr, ich habe meine Liebe bei 'Ex on the Beach' gefunden?" Seine Ex Sharon reagiert darauf mit einer heftigen Unterstellung: "Wenn dein Ex von EOTB postet, ob er in Mexiko seine Liebe gefunden hat… seine Freundin aber die ganze Zeit draußen auf ihn gewartet hat."

Instagram / tormasharon Sharon Torma, Kandidatin bei "Ex on the Beach"

Instagram / josua_maria Josua Günther, Reality-TV-Star

