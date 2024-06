Hatte Josua während "Ex on the Beach" etwa eine Freundin?

Könnte es sein, dass Josua Günther während seiner Ex on the Beach-Teilnahme eine Freundin hatte? Das wirft ihm zumindest seine Ex Sharon vor, die derzeit gemeinsam mit ihm in dem Format zu sehen ist. Auf TikTok teilt Josua ein Video, in dem er einer Unbekannten einen Strauß Blumen überreicht und schreibt dazu verheißungsvoll: "Meint ihr, ich habe meine Liebe bei 'Ex on the Beach' gefunden?" Das lässt seine Ex-Freundin nicht unkommentiert und schießt ein Video auf der Social-Media-Plattform hinterher. Die Reaktion birgt einen heftigen Vorwurf, denn Sharon schreibt unter ihren Clip: "Wenn dein Ex von EOTB postet, ob er in Mexiko seine Liebe gefunden hat… seine Freundin aber die ganze Zeit draußen auf ihn gewartet hat."

Doch was ist an den Vorwürfen dran? Das weiß keiner so genau – unter einem Beitrag einer Gossip-Seite auf Instagram beefen sich Josua und Sharon zumindest weiter. Der Sunnyboy möchte nichts von diesen Anschuldigungen wissen und streitet sie vehement ab. "Da ist wohl jemand gekränkt und erzählt jetzt Lügen", wettert der Realitystar gegen seine Ex. Einige der anderen "Ex on the Beach"-Kandidaten schenken Sharons Anschuldigungen wiederum Glauben und pflichten ihr bei. Das geht Josua gewaltig gegen den Strich: "Witzig, wie sich die ganzen Arschkriecher auch hinter sie stellen, als wären sie dabei gewesen und über etwas urteilen, wovon sie keinen Plan haben."

Die Fans unter Sharons Video können sich zumindest vorstellen, dass an den Vorwürfen etwas dran ist. "Wer hätte es anders erwartet", kommentiert ein User, und auch ein anderer meint: "Lass uns darauf feiern, dass er sein Hobby gefunden hat...als Schauspieler." Andere hingegen sind noch skeptisch und fragen sich, ob die Brünette hier den Kandidaten verwechselt hat: "Halt, stopp, es geht hier um Josua und nicht Ryan?" Der Blondschopf musste als Erster die Insel der Verflossenen verlassen – und auch bei ihm wurde gemunkelt, dass er schon während der Dreharbeiten mit seiner jetzigen Freundin zusammen gewesen war.

RTL Sharon, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Reality-TV-Bekanntheit

