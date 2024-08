Also doch: Josua hatte nach "Ex on the Beach" eine Freundin!

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach musste Josua Günther die Villa verlassen. Jetzt darf der Realitystar endlich preisgeben, was nach der Ausstrahlung passierte. Schon seit einiger Zeit wurde gemunkelt, ob der Hottie vielleicht schon seit den Dreharbeiten der Show eine Freundin hatte. Er bestätigte jedoch gerade erst, dass er derzeitig als Single durchs Leben geht – doch das noch gar nicht mal so lang, wie er nun im Podcast "Aftershow – der Reality TV Podcast" ausplaudert: "Ich bin jetzt tatsächlich frisch Single, also ich war bis vor Kurzem in einer Beziehung. [...] Also es ist ganz, ganz frisch."

Dass er Single ist, bestätigte er nur einige Tage zuvor in einem Video auf seinem TikTok-Profil. Dort schrieb der Sunnyboy: "Jeder fragt nach meinem Beziehungsstatus... Ich bin Single." Dem fügte Josua noch die Botschaft "Aber mein Herz ist vergeben" hinzu, die bisher für Fragezeichen gesorgt hatte. Durch seine Aussagen im Podcast wird nun klar, dass er mit diesen Worten seinen derzeitigen Herzschmerz ausdrücken wollte. "Trotzdem liebe ich sie immer noch und sie ist auch die erste wahre Liebe, die ich so kennenlernen durfte. Und deshalb habe ich jetzt erstmal keine Lust auf Frauen. Mein Herz gehört ihr, das ist jetzt erstmal zu 100 Prozent der Fall", klärt Josua die Zuhörer jetzt über seine Gefühlslage auf.

In dem Podcast verrät Josua auch endlich, was an den Gerüchten dran ist, dass er seine Ex-Freundin bereits seit den Dreharbeiten von "Ex on the Beach" kannte: "Wir haben uns natürlich nach 'Ex on the Beach' kennengelernt, das war kurz danach." Diese Aussage stimmt offenbar nicht so ganz, denn nur einige Stunden nach Erscheinen der Podcastfolge revidiert er diese Behauptung auf Instagram und schreibt: "Natürlich stimmt das nicht, ich kenne sie schon viel länger, es war eine On-Off-Beziehung."

RTL Josua Günther, "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / josua_maria Josua Günther, Realitystar

