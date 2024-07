Josua muss "Ex on the Beach" verlassen: Diese Frau geht mit!

Bei Ex on the Beach heißt es in der aktuellen Folge mal wieder Abschied nehmen – doch das ganz unerwartet gleich von zwei Kandidaten! Während Fabi (26), Josua, Christian, Edda, Sharon und Steffi (27) auf eine Party geschickt werden, soll der Rest der Villa entscheiden, wer von den Kandidaten "das Böse" ist und die Show verlassen muss. Nach einer ausgiebigen Abstimmung steht das Ergebnis fest: Josua muss seine Koffer packen! Eine Dame scheint das ganz besonders hart zu treffen: Seine Ex-Freundin Sharon bricht in Tränen aus und entschließt sich dazu, die Villa mit ihm zu verlassen! "Der einzige Mann, der mich von Anfang an interessiert hat, war halt Josua", erklärt Sharon ihre Gefühlslage.

Doch das ist nicht das Einzige, das ihre Entscheidung womöglich beeinflusst hat. Während der kleinen Fete hatte es zwischen Josua und Sharon offenbar wieder mächtig gefunkt – denn die Ex-Partner küssten sich leidenschaftlich. "Der Kuss war schon ziemlich emotional und die haben beide was gefühlt und wenn sie das Gegenteil sagen, dann lügen die auch", analysiert Steffi das Lippenbekenntnis zwischen den Verflossenen.

Zwischen Josua und Sharon ereignete sich während der Show ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst zeigte sie Interesse an ihm und auch er schien ihr wieder Hoffnungen auf ein Comeback zu geben. Doch das war schnell vorbei: Zunehmend interessierte sich der Sunnyboy für andere Damen in der Villa und ließ Sharons Traum eines Liebes-Comebacks platzen. In der vergangenen Folge wendete sich das Blatt jedoch wieder: Josua verkündete nach dem Korb von Beauty Aline Smith: "Jetzt finde ich von den restlichen Sharon am besten. Das ist einfach so eine süße Maus. Vielleicht sollte ich sie auch küssen. Vielleicht würde ich dann merken, ob da noch etwas ist..."

RTL Sharon, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / josua_maria Josua Günther, Reality-TV-Star

