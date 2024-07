Darum wollte Josua bei "Ex on the Beach" doch zurück zur Ex

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach scheint Josua Günther seinen Fokus doch noch einmal zu verschieben. Eigentlich hatte der Sunnyboy zuletzt an Kandidatin Aline Smith Gefallen gefunden, doch sie gab dem Hottie einen Korb. Jetzt hat Josua einen Plan B – und dieser ist ausgerechnet seine Ex Sharon. Das stößt bei einigen Fans auf Unverständnis: In einer Fragerunde auf Instagram fragt ihn ein Follower deshalb, weshalb er denn auf einmal so plötzlich zu seiner Ex zurückwollte. "Das war nicht so plötzlich, wie es dort aussah. Man hatte natürlich coole Gespräche davor, das kam nicht aus heiterem Himmel", verteidigt sich der Realitystar.

Auch ein anderer Fan des Reality-TV-Stars findet, dass das Interesse an Sharon wie eine Notlösung wirke. Die Sichtweise des Zuschauers kann Josua verstehen – er reagiert darauf verständnisvoll: "Verstehe ich, dass das für den Zuschauer so rüberkommt, aber ihr seht halt nur das, was ihr sehen sollt." Was er damit meint, konkretisiert er daraufhin und erklärt: "Die Gespräche und wie das zustande kam, seht ihr nicht – es wirkt einfach total random."

Dass die Fans diesem Plan kritisch gegenüberstehen, kommt nicht von ungefähr. Von Anfang an hatte die Beauty die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit dem Hottie. Doch Josua fand einige andere Kandidatinnen spannender und erklärte Sharon, ihr nicht das zurückgeben zu können, was sie für ihn empfinde. Bevor er seine kleine Villa-Liebschaft mit Love Island-Bekanntheit Alessa (27) intensivierte, sah es jedoch so aus, als stünde die Brünette ihrem Ex nicht mehr so versöhnlich gegenüber: "Nur dass du's weißt: Also, wenn du was mit ihr hast, dann schön, mach dein Ding, aber dann brauchst du bei mir nicht mehr anzukommen. Gar nicht mehr. Ich bin kein Depp!"

Sharon, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Josua Günther, "Ex on the Beach"-Kandidat

