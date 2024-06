Cristiano Ronaldo sendet seinem Sohn süße Geburtstagswünsche

Happy Birthday, Cristiano Ronaldo Jr. (14)! Zum Geburtstag seines Sohnes bietet Cristiano Ronaldo (39) seinen Followern einen seltenen Anblick: Er teilt ein Selfie mit seinem Erstgeborenen auf Instagram und gratuliert diesem so zu seinem Ehrentag. "Ich kann nicht glauben, dass du 14 bist, die Zeit vergeht", schreibt der stolze Papa und fügt hinzu: "Herzlichen Glückwunsch, mein Partner in Crime! Papa liebt dich so sehr."

Auch in der Kommentarspalte häufen sich zahlreiche Geburtstagswünsche an Cristianos Mini-Me. "Möge Gott dich immer segnen und beschützen. Amen", schreibt ein Follower des Fußballers. Unter den Gratulanten befindet sich auch der amerikanische Profiboxer Ryan Garcia (25). "Großartig, Bruder", lautet sein würdigender Kommentar unter Cristianos Beitrag.

Dass der Profikicker Einblicke in sein Leben abseits des Fußballstadions gibt, ist eine Seltenheit. Hin und wieder lässt er seine Fans aber doch an seinem Privatleben teilhaben. Anfang des Jahres teilte der 39-Jährige einen Schnappschuss mit seinem ältesten Sohn beim Training. Und nicht nur beim Thema Waschbrettbauch scheint der Kleine schon ganz nach seinem Vater zu kommen: Auch er strebt eine Karriere als Fußballspieler an. Gerüchten zufolge soll der Spross schon bald zum Verein Al-Nassr FC wechseln, bei dem auch Papa Cristiano unter Vertrag steht. Dort soll ihm sogar die Ehre zuteilwerden, die Rückennummer sieben zu bekommen – die gleiche, die sein Vater seit vielen Jahren trägt.

Getty Images Cristiano Ronaldo Jr. und sein Vater Cristiano Ronaldo

Instagram / cristiano Cristiano Jr. und Cristiano Ronaldo

