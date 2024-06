Heißer Fummel: Beatrice Egli lässt auf Kreta tief blicken!

Beatrice Egli (35) ist normalerweise nicht für ihre gewagten Outfits bekannt. Bei einem Spaziergang über die Insel Kreta zeigt sich die Schlagersängerin nun ungewohnt freizügig. In ihrer Instagram-Story filmt sie sich bei einem Ausflug mit ihrem Team. In dem Clip trägt die Moderatorin einen tief ausgeschnittenen schwarzen Badeanzug, zu dem sie sich ein Tuch um die Schultern geworfen hat. Fröhlich erzählt sie ihren Fans: "Wir sind noch ein bisschen unterwegs – mein Team und ich – durch die Straßen von Kreta." Währenddessen lächelt die gebürtige Schweizerin und brutzelt in der griechischen Sonne.

Beatrice ist allerdings nicht auf der Urlaubsinsel, um zu entspannen. Die "Mein Herz"-Interpretin sitzt in der Jury der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Auf Kreta findet momentan ein sogenannter Auslandsrecall für die Castingshow statt. Nach Berichten von RTL entscheiden dabei neben dem Schlagerstar Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32) und die Rapperin Loredana (28) über das Schicksal der Kandidaten.

Beatrice hatte selbst an der zehnten Staffel von DSDS teilgenommen und damals sogar gewonnen. Vor ihrer Rückkehr zu der beliebten Sendung habe sie erst einmal mit Dieter sprechen müssen. "Unsere Wege haben sich damals getrennt und es blieb vieles unausgesprochen. Es ging auch um Wertschätzung", offenbarte die 35-Jährige der Aargauer Zeitung. In einem Gespräch mit dem Musikproduzenten habe sie ihm klargemacht, dass sie als Jurorin eine andere Rolle einnehmen würde als damals als Kandidatin.

Anzeige Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Beatrices Outfit? Total hot! Mir ist das zu freizügig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de