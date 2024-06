Mit 92 Jahren: Französischer Filmstar Anouk Aimée verstorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Die französische Schauspielerin Anouk Aimée ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Der Tod des "Lola"-Stars wurde am Dienstag durch ihren Agenten gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Demnach sei die Schauspielerin, die zu Lebzeiten in mehr als 70 Spielfilmen mitwirkte, in ihrer Geburtsstadt Paris verstorben. Weitere Details zu ihrem Ableben sind bisher nicht bekannt.

Der Tod der französischen Filmlegende erschüttert ihre Fans. "Wir nehmen Abschied von einer der größten französischen Filmlegenden [...]. Ihre Anmut, ihre Schönheit und ihr Talent werden uns noch über Generationen hinweg erhalten bleiben. R.I.P.", gedenkt ein User der Schauspielerin auf X. Dass die Französin, die die Filmwelt seit den Vierzigerjahren mitgeprägt hatte, verstorben ist, erfüllt auch viele weitere Nutzer der Plattform mit Wehmut. "Sie war ein Gesicht und eine Stimme, die man nicht vergisst", beteuert ein User im Netz.

Die französische Filmlegende, die eigentlich Nicole Dreyfus hieß, wurde am 27. April 1932 in Paris geboren. Die Schauspielerei war ihr in die Wiege gelegt worden – denn die Eltern des Filmstars waren ebenfalls Bühnenkünstler. Daher stand sie bereits im zarten Alter von nur 14 Jahren vor der Kamera. So richtig Fahrt nahm ihre Karriere im Jahr 1949 auf: In der Shakespeare-Adaption "Die Liebenden von Verona" verkörperte sie die Rolle der Julia. Seither arbeitete sie immer wieder mit namhaften Regisseuren wie Marcel Carné, Robert Altman (✝73) und Federico Fellini zusammen und spielte in insgesamt mehr als 70 Spielfilmen mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouk Aimée, Schauspielerin, im Mai 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouk Aimée, französische Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de