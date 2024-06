Fürstin Charlène glänzt in Kleid mit gewagten Cut-outs

Fürstin Charlène (46) beweist immer wieder, dass sie ein Händchen für Mode hat. Bei dem 63. Monte-Carlo Television Festival lässt die Gattin von Fürst Albert II. (66) tief blicken und glänzt an der Seite ihres Mannes in einem weißen asymmetrischen Kleid, das mit seinen mit Spitze hinterlegten Cut-outs alle Blicke auf sich zieht. Dazu kombiniert sie dezenten Schmuck und ein Paar goldfarbene High Heels. Das Haar trägt Charlene bei ihrem Auftritt dieses Mal leicht wellig – doch der Pony liegt wie immer in gewohnter Position.

Doch auch Farben stehen der royalen Damen sehr gut, wie sie bei einem Termin zu Beginn des Monats bewies. Anfang Juni besuchte Charlène die Entbindungsstation des monegassischen Princess Grace Hospital Centre – anlässlich dessen trug sie einen zartrosafarbenen Hosenanzug von Ralph Lauren (84). Auf den auf Instagram veröffentlichten Bildern strahlt sie gemeinsam mit den Ärzten und Schwestern des Krankenhauses und den jungen Müttern, die ihr Neugeborenes im Arm halten, um die Wette.

Das Gefühl, seinen neugeborenen Nachwuchs auf dem Arm zu haben, kennt die Fürstin wohl auch selbst zu gut. Die ehemalige Schwimmerin ist Mutter von zwei Kindern. Im Dezember 2014 begrüßten sie und Albert die Zwillinge Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9) auf der Welt. Zum diesjährigen Muttertag teilte die Fürstin einen aktuellen Schnappschuss mit ihren Sprösslingen auf Instagram. Elegant gekleidet hielten sich die drei im Arm und zeigten ihr schönstes Lächeln in die Kamera.

Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène, Juni 2024

Eric Mathon / Fürstlicher Palast Fürstin Charlène und ihre Kinder, Jacques und Gabriella

