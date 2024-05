Muttertag: Fürstin Charlène kuschelt mit ihren Zwillingen!

Monaco feiert Muttertag. Genau zu diesem Anlass meldet sich Fürstin Charlène (46) bei den Anhängern der monegassischen Fürstenfamilie mit einem Foto auf Instagram. "Alles Gute zum Muttertag", heißt es unter dem Bild. Das Bild zeigt die zweifache Mama und ihre Zwillinge, allesamt in adrette Outfits gekleidet. Während Prinz Jacques (9) einen dunkelblauen Anzug trägt, glänzt seine Schwester Prinzessin Gabriella (9) in einem cremeweißen Mantel. Vom Outfit der Fürstin sieht man nur ihre altrosa karierte Jacke und die dazu passende Bluse. Thronfolger Jacques hat liebevoll die Arme um seine Schwester geschlungen, seine Mama umarmt ihn und Gabriella dabei liebevoll.

Der Post kommt bei den Fans ziemlich gut an. "Die Fürstin sieht so viel gesünder und strahlender aus! Es ist so schön, das zu sehen!", schreibt ein Fan unter das Foto, während ein weiterer textet: "Gott schütze eure Familie und das Fürstentum Monaco! Einen schönen Muttertag wünsche ich." Ein weiterer Fan sendet sogar Grüße aus Charlènes Heimatland: "Das ist ein unglaublich schönes Foto. Die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern ist unermesslich. Prinzessin Charlène sieht so sanft aus...... und die Zwillinge, sie sind bezaubernd. Grüße aus Südafrika!"

Jacques und Gabriella haben eine sehr enge Verbindung zu ihren Eltern und werden gerade von ihrem Vater, Fürst Albert II. (66), auch in den Medien sehr gelobt. Erst im April dieses Jahres erzählte der Regent gegenüber Paris Match, wie unglaublich seine Kinder sich entwickeln. Während die kleine Prinzessin des Landes einen sehr eigensinnigen Kopf hatte, war ihr Bruder eher introvertiert und schüchtern gewesen. Das habe sich inzwischen geändert. "Die beiden haben verstanden, welche besondere Rolle sie spielen werden und welche Pflichten sie haben", erzählte Albert damals.

Anzeige Anzeige

Gaëtan Luci / Michael Alesi / Axel Bastello / Eric Mathon / Frédéric Nebinger / Princier Palais Fürstin Charlène, Fürst Albert und die Zwillinge Jacques und Gabriella, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Foto von Fürstin Charlène und den Zwillingen? So schön! Das Foto rührt mich richtig. Sieht meiner Meinung nach schon sehr gestellt aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de