Hat die Privatschule für Prinz Harrys Kids schlimme Folgen?

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben sich dafür entschieden, ihre Kinder Prinzessin Lilibet (3) und Prinz Archie (5) zum gegebenen Zeitpunkt auf eine "prestigeträchtige" Privatschule in Montecito schicken zu wollen. Wie der Royal-Kommentator Lee Cohen gegenüber Mirror behauptet, werde das "große Nachteile" nach sich ziehen. "Ihr angebliches Engagement für fortschrittliche Anliegen ist nichts als eine Fassade. Wenn sie bereit sind, sich diesem Inbegriff von Elitismus hinzugeben, dann gibt es kein Eintreten für Gleichberechtigung", wettert der Experte.

Schon im Interview mit GB News regte er sich über die Pläne des Sohnes von König Charles (75) und der ehemaligen Schauspielerin auf. "Wenn sie ihre Kinder auf eine so angesehene Einrichtung schicken, entlarvt das die Betrüger, die Harry und Meghan sind. Indem sie genau die Systeme von Privilegien aufrechterhalten, die sie zu entlarven vorgeben." Auch der Royal-Autor Tom Quinn ist sicher, dass diese Entscheidung nicht für die beiden spricht. "Harry und Meghan haben mehr als genug Geld, um sich die besten Schulen in Kalifornien leisten zu können, und trotz Meghans Wunsch, den Armen und Ausgegrenzten zu helfen, hat sie nicht die Absicht, ihren Kindern weniger als das Beste zu bieten, was man für Geld kaufen kann", meint der "Kensington Palace"-Verfasser.

Apropos Archie und Lilibet: Das Ehepaar versucht seinen Nachwuchs seit der Geburt aus der Öffentlichkeit und den Medien rauszuhalten. Wie der königliche Kommentator Jack Royston vermutet, werde das in Zukunft noch strikter durchgezogen. Gegenüber Newsweek erklärte er: "Es ist interessant, dass wir von Harry und Meghan keine Inhalte zum Vatertag bekommen haben. Ich denke, dass sie wirklich eine neue Ära erreicht haben, in der sie ihre Kinder definitiv privat halten wollen." Er habe das Gefühl, dass die royalen Fans die zwei "vielleicht nicht mehr sehen werden".

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Anzeige Anzeige

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die Privatschule für Lilibet und Archie könnte wirklich große Nachteile für Harry und Meghan bedeuten? Ja, ich stimme Lee Cohen da voll und ganz zu! Nee, ich glaube nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de