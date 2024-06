Werden Prinz Harry und Meghan ihre Kinder nicht mehr zeigen?

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) versuchen schon seit Längerem, ihre beiden Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) aus dem Rampenlicht rauszuhalten. Der königliche Kommentator Jack Royston ist sich sicher, dass die Sussexes nun aber noch mehr auf die Privatsphäre ihrer Sprösslinge achten – und die Royal-Fans Archie und Lilibet möglicherweise nicht mehr so schnell zu Gesicht bekommen. "Es ist interessant, dass wir von Harry und Meghan keine Inhalte zum Vatertag bekommen haben. Ich denke, dass sie wirklich eine neue Ära erreicht haben, in der sie ihre Kinder definitiv privat halten wollen", erklärt er gegenüber Newsweek.

In dem Gespräch betont er, dass die Wahl-Amerikaner zwar ein paar Bilder mit ihren Kids geteilt haben, das aber sehr selten der Fall gewesen sei. "Wir haben dieses Jahr nichts von Lilibet und auch nichts zum Vatertag zu sehen bekommen und es fühlt sich so an, als ob wir die Kinder vielleicht nicht mehr sehen werden", vermutet Jack.

Doch anscheinend müssen nicht nur die Fans der britischen Königsfamilie befürchten, dass sie Archie und Lilibet nicht mehr zu Gesicht bekommen, auch ihr Großvater König Charles III. (75) soll besorgt darüber sein, seine Enkel möglicherweise nicht wiederzusehen. Daher sei er "eifriger denn je" darum bemüht, die Situation zu ändern. "Der König möchte unbedingt am Leben seiner Enkelkinder teilhaben", erklärte eine Quelle kürzlich gegenüber Mirror. Zuletzt soll Charles die Kinder seines jüngsten Sohnes im Jahr 2022 gesehen haben.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Getty Images König Charles, Juni 2024

