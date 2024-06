Statt EM: Erling Haaland genießt Urlaub mit seiner Freundin!

Bei Erling Haaland (23) steht Erholung auf dem Programm. Als Norweger ist der Fußballspieler von Manchester City gerade nicht bei der Europameisterschaft in Deutschland dabei. Stattdessen zeigen Fotos, die Bild vorliegen, wie der Sportler auf einer Luxusjacht vor Capri die Sonne genießt. In einer pinken Badehose steht der durchtrainierte Star auf dem Deck des Motorboots und blickt auf die Wellen. Ausnahmsweise trägt der Youngster seine blonden Haare offen. Neben ihm strahlt seine Freundin Isabel Haugseng Johansen. Die Fußballspielerin posiert in einem schwarzen Badeanzug und cremefarbenen Flip-Flops auf den Stufen des Bootes.

Im Netz ließ Erling seine Fans selbst an seinem Urlaub teilhaben. Ein Video in seiner Instagram-Story zeigte, wie das Ausnahmetalent einen waghalsigen Sprung vom Bug der Megajacht ausführte. Gemeinsam mit den norwegischen Fußballspielern Sander Berge und Erik Botheim stürzte er sich darin ins Mittelmeer. Manche seiner Follower bedauerten das Fehlen des 23-Jährigen bei der EM. "Wenn ich du wäre, würde ich mehr trainieren. Du bist nicht ehrgeizig genug!", warf ihm ein User auf seinem Profil vor.

Zu Erlings Nachteil qualifiziert sich die norwegische Nationalmannschaft nur selten für internationale Turniere. Der in Leeds geborene Stürmer hätte allerdings auch für die englische Nationalmannschaft spielen können. Im Interview mit Goal hatte er verraten, warum er sich gegen England entschieden hatte: "Ich habe nur drei bis vier Jahre hier gelebt. Im Gegensatz dazu habe ich so lange in Norwegen gelebt, dass es für mich ganz natürlich war, Norwegen zu wählen." Der Blondschopf wäre total stolz darauf, Norweger zu sein.

Instagram / erling.haaland Erling Haaland im Juni 2024

Getty Images Erling Haaland, September 2023

