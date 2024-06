Mit John: Olivia Munn hat ersten Auftritt seit Krebsdiagnose

Im März machte Olivia Munn (43) besorgniserregende Nachrichten publik: Die Schauspielerin hat Brustkrebs. Zur Bekämpfung unterzog sie sich einer Hormonunterdrückungstherapie und ließ sich Brüste und Gebärmutter entfernen. Nun zeigte sich die Beauty seit der Diagnose erstmals wieder bei einer öffentlichen Veranstaltung. Gemeinsam mit ihrem Partner John Mulaney (41) besuchte Olivia die Pariser Fashion Week. Wie Bilder von Mirror zeigen, trug die "Ride Along 2"-Darstellerin bei ihrem ersten Auftritt nach langer Zeit einen grauen Zweiteiler aus Anzughose und einer langen Weste. John trug einen karierten Anzug, ebenfalls in Grau.

Der US-amerikanische Komiker ist in der schweren Zeit stets an Olivias Seite. Während sich die 43-Jährige seit der Diagnose insgesamt vier Operationen unterziehen musste, kümmerte sich John darum, herauszufinden, was auf sie zukommen wird. "Ich bin John so dankbar für die Nächte, die er damit verbracht hat, zu recherchieren, was jede Operation und jedes Medikament bedeutete, welche Nebenwirkungen und welche Genesung ich erwarten konnte", erklärte sie auf Instagram. Zudem unterstützte er sie mit liebevollen und aufmunternden Worten.

Seit 2021 sind Olivia und John in einer Beziehung. Im November des gleichen Jahres durften die beiden Schauspieler ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Fans vermuten, dass das Paar mittlerweile sogar heimlich geheiratet hat. Grund dafür ist ein Schnappschuss auf Instagram, auf dem Papa John gemeinsam mit Sohnemann Malcolm am Tisch sitzt – an seinem linken Ringfinger wollen besonders aufmerksame Follower einen Ehering entdeckt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, Vanity Fair Oscar Party 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Looks von Olivia und John? Beide sehen toll aus. Sie sind wirklich ein hübsches Paar. Andere Looks der beiden haben mir schon mal besser gefallen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de