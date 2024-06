Heimliche Hochzeit mit Olivia? John Mulaney trägt Ehering!

Ist das der Beweis? Seit einigen Jahren gehen John Mulaney (41) und Olivia Munn (43) nun schon gemeinsam durchs Leben und sind Eltern eines Sohnes. Nach der Brustkrebsdiagnose der Schauspielerin machte ihr Liebster deutlich, wie sehr er hinter ihr steht. Haben die beiden Turteltauben nun womöglich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt? Zum Vatertag teilte John einen Schnappschuss auf Instagram, der ihn nicht nur mit Sohnemann Malcolm zeigt – auch ein Ring ist deutlich erkennbar, der verdächtig nach einem Ehering aussieht! Nur kurze Zeit später nahm der Komiker den Beitrag wieder von der Plattform – doch das Internet vergisst immerhin nie...

Statt des verdächtigen Fotos teilt John daraufhin andere Bilder zur Feier des Vatertages. Auf einem der Schnappschüsse ist dabei auch erneut die linke Hand des 41-Jährigen zu sehen – dieses Mal ganz ohne Ring. Für Fans ist es aber offenbar gar keine Überraschung, dass John eine potenzielle Hochzeit nicht an die große Glocke hängt. "Nach einer Scheidung und bereits kurz danach ein Baby mit jemand anderem zu haben, finde ich, kommt es nicht besonders überraschend, dass John Mulaney eine geheime Hochzeit hat", schreibt ein Nutzer auf Reddit, wo das Foto des vermeintlichen Eherings wieder aufgetaucht ist.

Wie nah sich John und Olivia stehen, beweisen die zwei immer wieder im Netz – besonders die Brustkrebsdiagnose scheint die beiden zusammenzuschweißen. "Ich bin John so dankbar für die Nächte, die er damit verbracht hat, zu recherchieren, was jede Operation und jedes Medikament bedeutete, welche Nebenwirkungen und welche Genesung ich erwarten konnte", schrieb Olivia zu einem Beitrag auf Instagram. Ihr Liebster habe ihr zudem ein Bild von Malcolm ins Krankenhaus gebracht, damit der Kleine das erste sei, was sie nach der OP sieht.

