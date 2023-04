Olli Schulz und Jan Böhmermann kommentieren den ESC im ORF

Sie dürfen ran! Am 13. Mai richten sich alle Augen auf Liverpool. Der Grund: Dort wird der diesjährige Eurovision Song Contest ausgerichtet. Für Deutschland geht die Band Lord of the Lost ins Rennen. Journalist Peter Urban (74) wird dieses Jahr zum letzten Mal den ESC kommentieren. Jan Böhmermann (42) und Olli Schulz (49) äußerten bereits mehrfach den Wunsch, seine Nachfolger zu werden. Jetzt gab das TV-Duo bekannt: Sie dürfen das Finale des diesjährigen ESC für den österreichischen Rundfunk kommentieren!

Das bestätigte Jan auf Instagram. "Liverpool, wir kommen! Und wie wir kommen!", freute sich der "ZDF Magazin Royale"-Host. Der 42-Jährige werde mit Olli am 13. Mai nach Liverpool reisen und die Beiträge des beliebten Musikwettbewerbs im ORF kommentieren. Doch von den beiden unterhaltsamen TV-Männern soll nicht nur Österreich was haben. Den Kommentar werde es nicht nur in der ORF-Mediathek und beim Radiosender FM4, sondern auch auf Spotify geben, versprach Jan.

"Wir treten nicht nur an, um Österreich zu fördern und zu featuren, sondern auch, um alle anderen Länder Europas standesgemäß zu demütigen, allen voran Deutschland", meinte Jan gewohnt sarkastisch im Podcast "Fest und flauschig". Seit 1997 kommentiert Peter Urban den ESC für NDR und ARD im deutschen Fernsehen. Auf eigenen Wunsch beendet er dieses Jahr seine Arbeit als ESC-Kommentator mit 75 Jahren.

