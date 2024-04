Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren wieder den ESC!

Jan Böhmermann (43) und Olli Schulz (50) dürfen erneut ans Mikrofon! Schon im vergangenen Jahr kommentierten der Moderator und der Musiker den Eurovision Song Contest für den österreichischen Rundfunk. Das kam offenbar gut an, denn in diesem Jahr ist das "Fest & Flauschig"-Duo wieder dabei, allerdings für einen anderen Sender. "Sie machen es noch mal! Auch 2024 kommentieren Jan Böhmermann und Olli Schulz den Songcontest für FM4 - live aus Malmö", verkündet die Radiostation FM4 via Instagram.

Die meisten Fans sind begeistert davon, dass der "ZDF Magazin Royale"-Host und sein Kumpel die Musikshow wieder moderieren. "Geil, nur deshalb wird der ESC wieder geschaut" und "Genial, ich hatte darauf gehofft", schreiben beispielsweise zwei User. Einige haben aber ihre Bedenken – im vergangenen Jahr haben die zwei wohl zu viel gequatscht, während performt wurde. So schreibt ein Nutzer: "Ich mag ja beide, aber während der Lieder zu labern geht einfach gar nicht. Vor allem von Olli, der ja wissen muss, wie blöd es ist, als Künstler von anderen gestört zu werden. Auch wenn es scheiß Lieder sind, man kann auch nach der Performance darüber lachen."

Am 11. Mai werden die beiden also in Malmö in der Kommentatorenkabine sitzen und die einzelnen Länder-Performances miterleben. Für Deutschland wird in diesem Jahr Isaak Guderian (29) antreten. Er konnte sich mit seinem Lied "Always On The Run" gegen seine Mitstreiter beim Vorentscheid durchsetzen. Vor dem ESC muss er seinen Songtext jedoch anpassen, da das Wort "Shit", zu Deutsch "Scheiße", darin vorkommt. "Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert. Das kriegen wir hin, kein Problem", erklärte der Sänger im Bild-Interview.

Jan Böhmermann und Olli Schulz

Isaak Guderian im Februar 2024 in Berlin

