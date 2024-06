Finanzprobleme? So viel geben Harry und Meghan für Luxus aus

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) wagten im Jahr 2020 einen bedeutenden Schritt – gemeinsam entschlossen sie, ihr royales Leben für immer hinter sich zu lassen und in den USA neu anzufangen. In dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten leben sie seither im puren Luxus. Jedoch soll das auch seinen Preis haben, wie Luxusimmobilienmakler Eric Bramlett im Gespräch mit Fabulous verrät: "Die Verwaltung eines 14 Millionen Dollar [etwa 13 Millionen Euro] teuren Anwesens wie das von Harry und Meghan in Montecito erfordert eine Menge Arbeit. [...] Es ist, als würde man ein kleines Boutique-Hotel mit Wohnservice betreiben. Die Kosten stapeln sich schnell."

Laut Eric belaufen sich die jährlichen Unterkunftskosten des Sohnes von König Charles III. (75) und seiner Liebsten deswegen auch auf mehrere hunderttausende Euros. Doch was genau bedeutet das für ihre privaten Finanzen? Wie OK! berichtet, sei das wohl kein Thema für die Ex-Royals. Berichten zufolge sollen die Sussexes trotz ihres Exits aus dem Vereinigten Königreich insgesamt 48 Millionen Pfund, was in etwa 56,7 Millionen Euro entspricht, schwer sein. Kein Wunder also, dass sie sich ihr Leben im Überfluss nach wie vor finanzieren können. Wie das Magazin weiter wissen will, soll die Luxusvilla des Rotschopfes und seiner Ehefrau neben einer Bibliothek, einem Büro, einem Fitnessstudio und einem Weinkeller auch über gleich 16 Bäder verfügen.

Obwohl die beiden ein sichtlich gutes Leben in den USA zu führen scheinen, soll ihr Glück seit geraumer Zeit durch einen Faktor getrübt sein: ihr Status als Top-Promis des Landes. Seit ihres Tapetenwechsels vor einigen Jahren sollen die Einladungen zu großen Events bislang ausbleiben. Über diese private Hürde sprach zuletzt ein Royal-Experte mit OK!: "Die Herausforderung für Harry und Meghan besteht darin, vergleichbare Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten zu besuchen, die nicht auf sie ausgerichtet sind. Die Met Gala und die Oscars sind die Art von Veranstaltungen, bei denen sie gerne gesehen werden würden, da sie den Anspruch haben, A-Promis zu sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Sussexes wirklich keine Geldprobleme haben? Ja, das sieht mir ganz stark danach aus! Na ja, ich bin mir da nicht so sicher... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de