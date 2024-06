Mit Spielerfrauen: So feierte die DFB-Elf ihren Gruppensieg

Die DFB-Elf konnte sich trotz des Unentschiedens gegen die Schweiz am vergangenen Sonntagabend den Gruppensieg der Fußball-EM holen. Grund genug, um mit den Liebsten zu feiern. Wie Bild berichtet, ging es für die Kicker nach dem Spiel von Frankfurt nach Herzogenaurach in Bayern. Dort trafen sie auf ihre Frauen. Lena Wurzenberger, die Freundin von Julian Nagelsmann, soll mit Maximilian Mittelstädts Partnerin Lea Prinz als Erste im DFB-Quartier angekommen sein. Wenig später sei die Nationalmannschaft angekommen.

Dort nahmen die Sportler ihre Liebsten in Empfang und stärkten sich erst mal mit Snacks. In ihrer Instagram-Story teilt Lea ein Foto, das gegrillte Sandwiches zeigt – es soll gegen 02:43 Uhr aufgenommen worden sein. Abgesehen davon schafften es keine Schnappschüsse an die Öffentlichkeit. Was danach im DFB-Quartier geschah, ist nicht bekannt.

Dass sich die deutsche Fußballnationalmannschaft überhaupt über den Gruppensieg freuen kann, stand lange auf der Kippe. Nachdem die Schweiz in Führung gegangen war, hatte das zur Konsequenz, dass das DFB-Team nur den zweiten Platz belegt hätte. Erst als Niclas Füllkrug (31) kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer verwandelte, gelang es der Nationalelf doch noch, den Gruppensieg zu holen. Der Torschütze wird seitdem gefeiert. "Füllkrug ist dieser Spieler, den Deutschland seit Miroslav Klose (46) so lange gesucht hat. Ein waschechter Stürmer", schwärmt ein Nutzer auf X. Ein anderer findet: "Füllkrug macht Unmögliches möglich!"

Getty Images Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann

Getty Images Niclas Füllkrug nach dem Fußball-EM-Spiel zwischen der Schweiz und Deutschland

