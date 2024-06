Retter des DFB-Gruppensiegs: Das Netz feiert Niclas Füllkrug

Am gestrigen Abend wurde es knapp für die deutsche Nationalelf – bei dem letzten Spiel der Gruppenphase der Fußball-EM gerieten sie gegen die Schweiz ins Hintertreffen. Doch in der Nachspielzeit konnte der frisch eingewechselte Niclas Füllkrug (31) den Ausgleich erzielen. Somit ging Deutschland zwar mit einem Unentschieden vom Platz, konnte sich aber als Gruppensieger in das Achtelfinale manövrieren. Die Fans im Netz sind begeistert von dieser Leistung und feiern den Torschützen. "Füllkrug ist dieser Spieler, den Deutschland seit Miroslav Klose (46) so lange gesucht hat. Ein waschechter Stürmer", meint ein Nutzer auf X. Ein anderer schwärmt: "Füllkrug macht Unmögliches möglich!"

Viele äußern zudem ihre Frustration, dass Spieler wie Kai Havertz bislang von Anfang an auf dem Feld stehen durften, der gefeierte Torschütze jedoch nicht: "Frecher als die Schiedsrichterleistung ist nur die Tatsache, dass Havertz heute durchspielen durfte." Der FC-Arsenal-Star konnte die Fans mit seiner Leistung bislang wohl eher nicht überzeugen. "Füllkrug im Kader zu haben, pures Gold... Startelf muss ab sofort ein Thema sein", fordert ein weiterer Fan. Und tatsächlich scheint Niclas eine besonders effektive Wunderwaffe im deutschen Kader zu sein: Wie One Football berichtet, erzielte der Stürmer in seinen 19 Länderspielen im Durchschnitt alle 58 Minuten ein Tor für Deutschland.

Und auch abseits des Spielfelds läuft es gut für Niclas. Privat feiert der Reality-TV-Enthusiast sein Familienglück mit seiner Sandkastenliebe Lisa und der gemeinsamen Tochter Emilia, die 2019 zur Welt kam. Die Vierjährige ist bei den Spielen natürlich mit von der Partie und durfte nach dem fulminanten 5:1-Sieg gegen Schottland sogar mit ihrem Papa auf den Rasen. "Meine Kleine, die ist schon in einem Alter, wo sie das alles schon so ein bisschen versteht. Für sie ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir gewinnen. Sonst ist sie traurig", erklärte der Borussia-Dortmund-Spieler nach dem Spiel gegenüber ZDF.

Getty Images Niclas Füllkrug erzielt das Ausgleichstor gegen die Schweiz

Getty Images Niclas Füllkrug mit seiner Tochter Emilia

