Kehrt Matthew Lewis noch mal als Neville Longbottom zurück?

Mit seiner Rolle in Harry Potter wurde Matthew Lewis (34) berühmt. An der Seite von Harry, Hermine und Ron spielte Neville Longbottom zwar nur eine eher kleine Rolle, dennoch eine wichtige. Nun soll im kommenden Jahr die langersehnte "Harry Potter"-Serie erscheinen – würde Matthew wieder in seine Rolle schlüpfen? Im Interview mit People verrät der Brite, dass seine Teilnahme in der Serie nichts sei, was er aktiv anstrebe, doch desinteressiert wäre er wohl nicht. "Ich wäre sehr daran interessiert zu sehen, ob es Neville als Erwachsener wäre - eine ganz andere Stimmung. Das könnte interessant sein", erklärt er und fügt hinzu: "Ich würde mir das auf jeden Fall ansehen und in Betracht ziehen."

Erst vor Kurzem schwelgte der Schauspielerin in schönen Erinnerungen an seine Zeit bei "Harry Potter". Einen ganz besonderen Moment bei den Dreharbeiten zum ersten Teil wird er wohl niemals vergessen: "Als ich an der Reihe war, auf dem Besen zu fliegen, haben sie mich buchstäblich auf einem Besenstiel an einen Kran geschnallt. Der stand auf einer Ladefläche von einem Truck und dann haben sie mich so über das Set gefahren", entsinnte sich Matthew. Dass das Interesse an den Filmen bis heute derart groß ist, hätte er nicht erwartet, dennoch weiß er es zu schätzen – es sei "unglaublich".

Selbstverständlich wollen die Fans auch wissen, wie es um Harry geschieht. Wird Daniel Radcliffe (34) in der geplanten "Harry Potter"-Serie mitspielen? Die Antwort des Filmstars dürfte bei dem einen oder anderen für Enttäuschung sorgen. Ich glaube nicht", sagte er gegenüber E! News und fügte hinzu: "Ich denke, dass sie klugerweise einen sauberen Schlussstrich ziehen wollen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es sinnvoll wäre, uns bei der Serie mitmachen zu lassen." Sollte er kein Teil der Serie sein, hoffe er sich diese wenigstens mit all seinen Co-Stars gemeinsam anzuschauen.

Getty Images Der "Harry Potter"-Cast, Juli 2011

Getty Images Daniel Radcliffe, Juni 2024

