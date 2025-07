"Harry Potter"-Serie: Hogwarts-Express vom Schrottplatz

Das Buckinghamshire Railway Centre hat bekannt gegeben, dass ihre Dampflokomotive Wightwick Hall BR (WR) 4-6-0 5MT 6989 für die neue Harry Potter-Serie ausgewählt wurde. Dort wird sie als legendärer Hogwarts-Express zu sehen sein und die Schüler zum berühmten Zaubererinternat bringen. Bereits jetzt gibt es auf Instagram erste Bilder der Lokomotive, die für die Dreharbeiten in den ikonischen Farben des Films gestaltet werden soll.

Gebaut im Jahr 1948, wurde die Lokomotive in den 1970er-Jahren aus dem Verkehr gezogen und sollte zur Ersatzteilgewinnung ausgeschlachtet werden. Doch eine Gruppe von Freiwilligen entdeckte die Lokomotive 1978 auf einem Schrottplatz und entschloss sich, sie zu retten. Über 40 Jahre arbeitete die Gruppe an ihrer Restaurierung, die im Dezember 2018 abgeschlossen wurde. Seitdem konnte das Schmuckstück nicht nur im Museum, sondern auch auf historischen Zuglinien bewundert werden. Die Lokomotive teilt dieses Schicksal mit ihrem Vorgänger aus den "Harry Potter"-Filmen, der ebenfalls von Zugliebhabern restauriert wurde, wie Filmstarts.de berichtet.

In der kommenden Serie erwartet Fans auch eine ganze Riege neuer Gesichter für ihre liebsten Charaktere. Während Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton in die Rollen von Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger schlüpfen, übernehmen bekannte Schauspieler wie Paapa Essiedu und John Lithgow (79) die Charaktere von Severus Snape und Albus Dumbledore. Die Dreharbeiten beginnen in Kürze; ein Start ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant. Mit der aufwendig restaurierten Lok und einem neuen Cast verspricht die Serie, die "Harry Potter"-Welt auf neue, magische Weise zum Leben zu erwecken.

Instagram / bucksrailcentre Die Dampflokomotive der "Harry Potter"-Serie, Buckinghamshire Railway Centre

Getty Images Hogwarts-Schild in den Warner Bros. Studios

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

