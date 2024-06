Kein Geld mehr? Jennifer Lopez fliegt in der Economy-Class

Das sieht man auch nicht alle Tage: Pop-Sensation Jennifer Lopez (54) wurde vorgestern in einem Flugzeug entdeckt. Aber dabei ist nicht die Rede von einem schicken Privatjet und auch in der First-Class konnte man sie nicht finden. Auf dem Weg von Neapel nach Paris saß die millionenschwere Sängerin mit den Normalbürgern in der Economy-Class. So viel teilt das Magazin The Sun mit, dem auch mehrere Fotos von Jennifer vorliegen. Wie das Magazin berichtet, war Jennifer auf dem Weg zur Pariser Fashion Week gewesen und reiste die kurze Strecke nur in Begleitung ihres Bodyguards.

Dass die Sängerin nicht mit ihrem privaten Jet nach Frankreich gereist ist, lässt ihre Anhänger heftig spekulieren. Manche glauben, dass sie aus finanziellen Schwierigkeiten den normalen Flug genommen hat. "Niemand wollte zu ihren Konzerten und deswegen musste sie die Tour absagen. Und genau deswegen fehlt ihr jetzt das Geld, um private Flüge zu kriegen", meint ein User auf der Plattform X, während ein weiterer textet: "Die Scheidung von Ben Affleck (51) muss ja richtig teuer für sie sein." Viele ihrer Fans nehmen die Musikerin in Schutz und schreiben: "Auf so einer kurzen Strecke gibt es wahrscheinlich keine Möglichkeit, privat zu fliegen. Die Strecke dauert doch nur 90 Minuten, das würde sich gar nicht lohnen und das weiß JLo!"

Die vergangene Woche verbrachte Jennifer in Italien – und zwar alleine. Von Ehemann Ben wurde weit und breit keine Spur gesehen, während die Sängerin auf einem Boot feierte und am Hotelpool lag. Und obwohl sie während des Trips wirklich glücklich und unbeschwert aussah, ist es angeblich kein gutes Zeichen für die Beziehung von ihr und Ben. Schon seit mehreren Monaten soll es zwischen den beiden kriseln und dass Jenny jetzt auch noch nach räumlicher Trennung sucht, ist ein schlechtes Omen für ihre Ehe, deutet Beziehungsexpertin Louella Alderson gegenüber Mirror.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

ActionPress Jennifer Lopez im Juni 2024

