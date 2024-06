Liebes-Outing: Meryl Streeps Tochter Louisa ist lesbisch!

Süße Liebesnews aus Hollywood! Meryl Streeps (75) Tochter Louisa Jacobson Gummer (33) outet sich ganz offiziell als lesbisch. Doch nicht nur diese Neuigkeit teilte die Schauspielerin nun stolz mit einem Post auf Instagram. Fans dürfen auch erfahren, wer die Glückliche an der Seite von Louisa ist: Ihre feste Freundin ist Produzentin Anna Blundell. Der Zeitpunkt für die Verkündung könnte nicht passender sein, da derzeit der sogenannte Pride-Monat gefeiert wird.

Louisa enthüllte die Beziehung persönlich am Wochenende auf Social Media. Die 33-Jährige postete mehrere Fotos von sich sowie den Screenshot eines Artikels mit der Überschrift "Wir betreten eine freudige neue Ära der lesbischen Mode". Das überraschende Highlight der Fotoreihe stellte schließlich ein Pärchen-Selfie mit Anna dar, um die Nachricht aller Welt mitzuteilen. Ihren Beitrag betitelte sie mit den Worten "Wir sind gesegnet, dass wir die freudige neue Ära betreten". Sie ergänzte dahinter eine passende Regenbogenfahne.

Die Tochter der Schauspiel-Ikone Meryl und Don Gummer (77) verriet in dem Post nicht, wie lange sie und Anna schon in einer Beziehung sind. Allerdings tauchten bereits im Dezember 2023 auf dem Instagram-Account der Produzentin gemeinsame Bilder der beiden auf. In einem vergangenen Post schwärmte sie bereits: "Das Leben ist so lustig und cool und ich bin die Glücklichste!" Vielleicht ein erster Hinweis auf die glückliche Beziehung? Hingegen sind Louisas Eltern schon länger nicht mehr zusammen. Es gab bereits Gerüchte, dass ihre Mutter Meryl wieder eine neue Liebe gefunden hat. Bestätigt wurde dies aber bisher nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / louisa_jacobsen Louisa Jacobson Gummer und Anna Blundell

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep und Don Gummer im Dezember 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Louisa und Anna als Paar? Ich finde, sie passen toll zusammen! Ich habe meine Zweifel... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de