Dating-Gerüchte? Meryl Streep und Martin Short albern herum!

Bahnt sich zwischen Meryl Streep (74) und Martin Short (73) etwas an? Im vergangenen Jahr hatten die Schauspielerin und ihr Ehemann Don Gummer bekannt gegeben, dass sie bereits seit sechs Jahren getrennte Wege gehen. Bei den Golden Globes zeigte sie sich dann vertraut mit ihrem Only Murders in the Building-Kollegen Martin und heizte so natürlich Gerüchte über eine neue Liebe an. Bei den AFI Awards alberten Meryl und Martin erneut total glücklich zusammen herum!

Bilder der Veranstaltung, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden in bester Laune. Auf dem roten Teppich posieren sie strahlend zusammen mit ihren Co-Stars Steve Martin (78) und Selena Gomez (31) – und können es nicht lassen, sich zu necken! So drückt Meryl dem Komiker lachend ihre Hand ins Gesicht, als er mit offenen Armen auf sie zu wankt. Später sitzen sie gemeinsam am Tisch und strecken tuschelnd die Köpfe zusammen, während sich ihre Hände berühren.

Geht bei den beiden Singles bei so viel Spaß etwa mehr als nur eine platonische Beziehung? Ein Vertreter von Martin dementierte das laut TMZ bereits. Er wies die Gerüchte zurück und betonte, dass die beiden "nur sehr gute Freunde sind, nichts weiter".

Getty Images Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez und Martin Short bei den AFI Awards 2024

Getty Images Martin Short im Dezember 2023

