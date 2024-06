Nach Unfall: Jeremy Renner zeigt selbstbewusst die Narben!

Jeremy Renner (53) hat Kampfgeist bewiesen! Der Hollywood-Star wäre im Januar vergangenen Jahres bei einem Schneepflugunfall beinahe ums Leben gekommen. Nach vielen Monaten schaffte er es schließlich, sich zurückzukämpfen – wie gut es ihm seitdem ergeht, wird jetzt deutlich. Jeremy präsentiert sich stolz auf dem Cover der kommenden Ausgabe von Men's Health: Zum ersten Mal lässt er einen Blick auf seine Narben zu – ohne Hemd, mit einer größeren Narbe auf seinem Rücken und kleineren Narben verteilt auf seiner Brust. "Ich fühle mich großartig und ich sehe großartig aus!", zeigt sich Jeremy im Interview mit dem Magazin stolz.

Nachdem er von seinem eigenen Schneeräumfahrzeug überfahren wurde, erlitt er mehr als dreißig Knochenbrüche, ein stumpfes Thoraxtrauma und orthopädische Verletzungen. Während der darauffolgenden beschwerlichen Reise begann er, in den kleinen Fortschritten neue Kraft zu finden. "Man muss sich nur anstrengen. Liebe dich selbst", machte er auf Instagram deutlich. Nach dem Unfall und seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hielt er seine Fans in den sozialen Medien auf dem Laufenden. Die hohe Anteilnahme der Menschen bewegte ihn sehr. "Es gibt eine Menge Leute, die mich lieben. Und ich hatte keine Ahnung", gestand der 53-Jährige und fügte hinzu: "Ich war berühmt dafür, dass ich einen Pfeil und Bogen hatte. Jetzt bin ich berühmt dafür, dass ich als Mann etwas überwunden habe."

Auch seine Arbeit konnte Jeremy mittlerweile wieder aufnehmen: Derzeit ist der US-Amerikaner in seiner Rolle des Mike McLusky in der dritten Staffel der Serie "Mayor of Kingstown" zu sehen. Auf seine Darstellung in Mission: Impossible mussten die Fans des Schauspielers zuletzt jedoch verzichten – dafür überraschte er seine Fans mit einem Auftritt im dritten Teil der "Knives Out"-Reihe: Dort darf man sich auf ihn an der Seite einer hochkarätigen Besetzung freuen, wie dem Hauptdarsteller Daniel Craig (56) und Neuzugang Mila Kunis (40).

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Jeremy ganz öffentlich seine Narben zeigt? Ich finde es super! Er verdient den größten Respekt. Ich finde es ehrlich gesagt etwas unangemessen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de