Schadet Verhaftung Justin Timberlakes Beliebtheit bei Fans?

Vergangene Woche war Justin Timberlake (43) wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Von den negativen Schlagzeilen um den Sänger lassen sich seine treuen Fans aber nicht beirren – denn wie ein Insider jetzt gegenüber Mirror berichtet, war Justins vergangenes Konzert im Madison Square Garden trotz der Vorkommnisse megagut besucht: Demnach haben die jüngsten Auseinandersetzungen des "SexyBack"-Interpreten mit dem Gesetz "nichts an ihrer Wahrnehmung von ihm geändert", die Fans seien überzeugt, dass Justin "in ihren Augen nichts falsch machen kann."

Dass Justin für die Treue seiner Fans dankbar ist, machte er bereits bei einem seiner Konzerte deutlich. "So viele von euch kommen auf mich zu und sagen: 'Ich bin mit dir aufgewachsen, Mann'", berichtete der Musiker laut People während eines Auftritts und bedankte sich zudem: "Ich möchte, dass jeder einzelne von euch weiß, dass ich mit euch aufgewachsen bin. Ihr wart so ein großer und schöner Teil meines Lebens, und manchmal fehlen mir die Worte, um meine Dankbarkeit dafür auszudrücken."

Wie Insider gegenüber TMZ berichtet hatten, soll der 43-Jährige vergangene Woche mit Freunden in einem Hotel gefeiert haben und anschließend mit seinem Wagen weggefahren sein. Dabei übersah Justin jedoch ein Stoppschild, weswegen die Polizei auf ihn aufmerksam wurde und ihn schließlich anhielt. Nachdem die Beamten den Musiker zu einem Alkoholtest aufgefordert hatten, weigerte sich dieser – daraufhin folgte die Festnahme. Dass Justin in Gewahrsam genommen wurde, verärgerte vor allem seine Frau Jessica Biel (42). "Jessica ist extrem verärgert. Sie war schockiert, als sie davon erfuhr. Sie hat gar nichts mitbekommen, weil sie arbeiten war", so eine weitere Quelle gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr trotz des Vorfalls ein Konzert von Justin besuchen? Ja! Warum denn auch nicht? Nein, lieber nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de