Schwangere Trina McGee (54) will noch weitere Kinder haben!

Trina McGee ist zurzeit im stolzen Alter von 54 Jahren schwanger mit ihrem vierten Kind. Mit ihrem Partner Marcello Thedford ist es das erste gemeinsame Kind. Um trotz der Menopause noch schwanger zu werden, krempelte die Schauspielerin ihr Leben komplett um und besuchte einen Schamanen. Doch bei diesem Kind soll es nicht bleiben! "Wir wollen eine große Familie haben, und ja, die Idee einer Adoption zusammen mit einer Schwangerschaft ist eine großartige Idee, die wir jetzt erkunden", plaudert Trina im Gespräch mit Daily Mail aus. Sie und ihr Partner hätten gerne noch zwei bis drei Kinder.

In dem Interview spricht Trina auch über die ungewöhnliche Methode, mit der sie schwanger geworden war. Sie habe ihren Körper entschlackt und jahrelang gesund gelebt. "Wir kamen hierher nach Belize und lebten ein noch reineres Leben und dann bekamen wir etwas Hilfe von [Marcellos] Familie, was einige pflanzliche Heilmittel anbelangt, und das war der Trick", führt die "Das Leben und ich"-Bekanntheit aus. Trina hat lange Ananasschalen und Zimt gekocht und das regelmäßig getrunken, was ihrer Meinung nach zu ihrer Schwangerschaft beigetragen hat.

Ihr kommendes Baby ist bereits Trinas viertes Kind. Die drei anderen sind mittlerweile schon erwachsen: Mit ihrem Ex-Mann Courtland Davis bekam sie schon früher die mittlerweile 31-jährige Ramia, den 29-jährigen Langston und Noch-Nesthäkchen Ezra, der 25 Jahre alt ist. Die erfuhren von ihrem kommenden Geschwisterchen sogar erst über das Internet!

Getty Images Trina McGee, Schauspielerin

Getty Images Trina McGee, Schauspielerin

