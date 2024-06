Schwanger mit 54 Jahren: Trina McGee ist überglücklich!

Trina McGee überraschte ihre Fans zu Beginn der Woche mit einer niedlichen Neuigkeit: Sie erwartet ihr viertes Kind! In einem Interview mit Entertainment Tonight erzählt die "Das Leben und Ich"-Schauspielerin, dass sie und ihr Mann Marcello Thedford sich schon seit geraumer Zeit Nachwuchs wünschen. Umso glücklicher ist Trina darüber, dass ihr Wunsch nun endlich in Erfüllung gegangen ist. "Ich spüre einfach nur Freude, Freude, Freude, und ich nehme die Negativität, die andere verbreiten, nicht an", berichtet die Beauty und fügt strahlend hinzu: "Ich bin so glücklich. Ich bin gesegnet worden."

Der Weg bis zur Schwangerschaft war für Trina und ihren Ehemann allerdings alles andere als einfach. Die Schauspielerin erzählt, sie und ihr Liebster haben zuvor bereits über eine künstliche Befruchtung nachgedacht, diesen Gedanken dann aber wieder verworfen. Schlussendlich entschieden sie sich für eine natürlichere Methode. Das Ehepaar suchte einen Schamanen in Belize auf, der Trina riet, Heilkräuter einzunehmen. Für die 54-Jährige sei es außerdem hilfreich gewesen, eine möglichst stressfreie Lebensweise beizubehalten. Dazu gehöre auch ihre Abstinenz von Social Media, der sie sich nach Verkündung ihrer Schwangerschaft auch wieder widmen wolle.

Trina ist bereits Mutter von drei Kindern, die die Namen Ramia, Langston und Ezra tragen. Kind Nummer vier erwartet sie mit Marcello, mit dem sie seit 16 Jahren verheiratet ist. Die Schauspielerin war vor allem durch ihre Rolle als Angela Moore in der Sitcom "Das Leben und ich" bekannt geworden, in der sie von 1997 bis 2000 mitspielte.

Getty Images Trina McGee 2015

Instagram / trinamcgeeofficial Trina McGee 2023

