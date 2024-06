Schwanger mit 54: Trina McGee kann ihr Glück kaum fassen!

Vor wenigen Tagen verkündete Trina McGee, dass sie ihr viertes Kind erwartet. Obwohl die Schauspielerin bereits in der zwölften Woche ist, kann sie ihr Glück kaum realisieren. "Ich frage mich immer wieder: 'Passiert das wirklich?' Das mache ich immer noch. 'Passiert das echt?' Aber ja, es ist so", plaudert die gebürtige US-Amerikanerin gegenüber People aus. Dass sie mit 54 Jahren ein weiteres Baby bekommt, fühle sich für die Dreifachmama "wie ein Wunder" an.

Im Vergleich mit Trinas früheren Schwangerschaften mache die Beauty aktuell einige neue Erfahrungen. Die "Das Leben und Ich"-Darstellerin erinnert sich: "Ich erlebe diese Schwangerschaft viel bewusster im Vergleich zu denen meiner älteren Kinder. Damals dachte ich: 'Okay, ich muss arbeiten gehen. Ich muss Geld verdienen.'" Diesen Druck habe die Schauspielerin heute nicht mehr. Auch was das Geschlecht ihres Babys betrifft, lasse sich die 54-Jährige nicht aus der Ruhe bringen und erklärt: "Wir werden abwarten, bis das Kind geboren ist und es uns dann ansehen. Das ist eine afrikanische Tradition. Man will sehen, wer das Kind ist, und dann benennt man es nach seiner Persönlichkeit."

Dass Trina ein Baby erwartet, teilte die TV-Bekanntheit Anfang des Monats mit ihren Fans auf Instagram. "Ich bin im zarten Alter von 54 Jahren schwanger geworden!", verkündete sie superhappy auf dem Onlineportal und brachte ihre Follower zum Schwärmen. Diese hatten bereits zuvor gemunkelt, dass ihr Idol weiteren Nachwuchs bekommen könnte. In einem Urlaubsvideo fiel einem der Social-Media-Nutzer eine kleine Wölbung auf. Diese stellte sich tatsächlich als wachsender Babybauch heraus!

Getty Images Schauspielerin Trina McGee und ihre drei Kids, im Jahr 2002

Getty Images Trina McGee, Schauspielerin

