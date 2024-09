"Das Leben und Ich"-Star Trina McGee erleidet Fehlgeburt

Trina McGee teilt tragische Nachrichten mit ihrer Fangemeinde. In der "Tamron Hall Show" offenbart die "Boy Meets World"-Darstellerin, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. "Ich habe das Baby verloren. Es war nicht zu erwarten, es war eher gegen Ende des ersten Trimesters. Wir haben keine wirklichen Gründe dafür", erklärte die Schauspielerin und fügt hinzu: "Ich war trotzdem so dankbar, dass ich die Erfahrung machen konnte, in diesem Alter und zu diesem Zeitpunkt schwanger werden zu können."

Der Verlust ihres Babys sei hart für sie gewesen – sie sei depressiv gewesen und habe Schwierigkeiten gehabt, aus dem Bett zu kommen. Zudem sei es sehr schwer gewesen, zu akzeptieren, dass ihre Familie nicht "komplett" wird. Trina wisse aber dennoch nicht, ob sie einen weiteren Versuch wagen möchte. "Ein Teil von mir will das nie wieder durchmachen", schildert sie. Wenn sie wieder schwanger wird, würde sie sich sehr freuen, jedoch möchte sie sich keinen Druck damit machen.

Trina hat bereits drei erwachsene Kinder – Ramia, Langston und Ezra – aus ihrer ersten Ehe mit Courtland Davis. Im Juni verriet die Serienbekanntheit, dass sie mit 54 Jahren schwanger ist. Wie sie gegenüber ET erklärte, haben ihr Heilkräuter und die Beratung eines Schamanen aus Belize dabei geholfen, ihre Menopausensymptome umzukehren. Die Schauspielerin nannte es eine "Wunder"-Schwangerschaft und schwärmte von der Unterstützung durch ihren Ehemann Marcello Thedford. Die beiden hatten sich vor fast 30 Jahren am Set des Films "Daylight" kennengelernt und sind seit 16 Jahren verheiratet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Trina McGee, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Trina McGee, Schauspielerin

Anzeige Anzeige