Mit 54: "Das Leben und Ich"-Star Trina McGee ist schwanger!

Schöne Neuigkeiten aus Hollywood: Die Schauspielerin Trina McGee ist schwanger! Auf Instagram verrät sie ihren Fans: "Im zarten Alter von 54 Jahren bin ich schwanger geworden", und fügt hinzu: "Bitte segnet uns mit euren Gebeten für eine sichere Entbindung. Ich danke euch." Sie ist bereits stolze Mutter von drei Kindern. Zwei davon stammen aus ihrer Ehe mit dem Fernsehautor Randall Courtland Davis. Zum aktuellen Zeitpunkt soll die Beauty in einer Beziehung mit Marcello Thedford sein.

Aufmerksame Fans vermuteten die Schwangerschaft schon vor ihrer Ankündigung. In einem Urlaubsvideo auf Social Media posierte Trina in einem bauchfreien Top. In dem Clip fiel jemandem dabei etwas auf. "Die Wölbung!", hieß es in einem Kommentar unter dem Post. Das bestätigte sie ganz offen mit einem einfachen "Jap." Ihre Follower freuen sich für die US-Amerikanerin. "Herzlichen Glückwunsch und viel Glück!", wünscht ihr ein Fan. Allerdings wundern sich manche auch und vermuten einen Scherz. "Bitte was? Meinst du das ernst?", fragt eine Userin.

Die gebürtige New Yorkerin war mit ihrer Rolle als Angela Moore in der Sitcom "Das Leben und Ich" weltberühmt geworden. An die Zeit am Set hat sie allerdings nicht nur gute Erinnerungen. Zu Gast bei dem Podcast "Pod Meets World" hatte der TV-Star erzählt, dass er nicht für die finale Episode eingeplant worden war. Das habe Trina ziemlich traurig gemacht: "Ich trage das seitdem mit mir herum. [...] Das hat mich lange Zeit verletzt."

Instagram / trinamcgeeofficial Trina McGee, Schauspielerin

Instagram / trinamcgeeofficial Trina McGee 2023

