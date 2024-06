So erfuhren Trina McGees Kids von ihrer Schwangerschaft!

Trina McGee verkündete Anfang Juni im Netz, dass sie mit 54 Jahren ihr viertes Kind erwartet. Ihre drei restlichen Sprösslinge hatte sie zuvor aber nicht über die süßen News informiert, wie die Schauspielerin nun im Interview mit People gesteht: "Ich habe etwas auf Facebook gepostet. Ich dachte nicht, dass es eine große Sache sei und sagte: 'Ich rufe die Kinder später an. Sie sind erwachsen. Sie haben ihr eigenes Leben.'" Allerdings sahen ihre Kids die Baby-News online, bevor Trina mit ihnen gesprochen hatte. Einem ihrer Sprösslinge stieß das wohl übel auf. "Zwei von ihnen haben es über die Medien erfahren und einer von ihnen war richtig sauer. Es war nur eine Frage von ein paar Stunden", erklärt sie weiter.

Mittlerweile sei zwischen ihr und ihren Kindern aber wieder alles in Butter. Deshalb kann Trina ihre Schwangerschaft auch in vollen Zügen genießen, wie sie kürzlich ebenfalls gegenüber dem Magazin ausplauderte: "Ich erlebe diese Schwangerschaft viel bewusster im Vergleich zu denen meiner älteren Kinder. Damals dachte ich: 'Okay, ich muss arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen.'" Diesen Druck mache sich die 54-Jährige diesmal nicht mehr.

Wie die "Das Leben und ich"-Darstellerin außerdem im Gespräch mit ET verriet, hatte sie bereits einige Zeit versucht, schwanger zu werden. Da das auf natürlichem Wege jedoch nicht erfolgreich war, habe sie eine künstliche Befruchtung in Betracht gezogen. Wie Trina aber weiter berichtete, soll am Ende eine andere Behandlung geholfen haben, die ersten Anzeichen der Wechseljahre zu bekämpfen: Sie habe Heilkräuter eingenommen, die ihr ein Schamane verordnet habe. Dies habe laut eigener Aussage schlussendlich dazu geführt, dass sie erneut schwanger wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Trina McGee, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Trina McGee, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Trina ihren Kindern die Schwangerschafts-News nicht selbst überbracht hat? Ich finde, das geht gar nicht! Na ja, ich finde das nicht so tragisch. Das war ja anscheinend nur ein Versehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de