Trotz Wechseljahren: So ist Trina McGee schwanger geworden!

Anfang der Woche verkündete Trina McGee ihre Schwangerschaft. Da die "Das Leben und Ich"-Darstellerin schon 54 Jahre alt ist, wunderten sich manche Fans über diese Neuigkeit. In einem Interview mit ET spricht sie nun über den langen Prozess. Nachdem es auf natürlichem Weg nie geklappt hatte, habe der Hollywoodstar eine In-vitro-Fertilisation in Erwägung gezogen. Allerdings sei eine andere Behandlung am Ende erfolgreich gewesen, um die ersten Anzeichen ihrer Wechseljahre zu bekämpfen. Die Schauspielerin habe einen "Schamanen" in Belize besucht, der ihr Heilkräuter verordnet habe. Dadurch hätten sie und ihr Mann Marcello Thedford schließlich Erfolg gehabt.

Neben der Behandlung in Zentralamerika sei es für Trinas Schwangerschaft essenziell, ein ruhiges Umfeld zu haben. "Das Wichtigste für mich ist, keinen Stress zu haben und mich so weit wie möglich von Negativität fernzuhalten", erklärt der TV-Star. Aus diesem Grund schaue sie kaum noch Fernsehen und wolle auch ihren Social-Media-Konsum deutlich zurückschrauben. Das machte sie auch in der Ankündigung ihrer Schwangerschaft auf Instagram deutlich. Dort schrieb sie: "Ich werde mich für eine Weile aus dem Netz zurückziehen."

In den vergangenen Jahren war es relativ ruhig um die Schauspielerin. Ihren Durchbruch hatte sie in "Das Leben und Ich". 2015 war Trina in der Fortsetzung "Das Leben und Riley" noch einmal als Angela Moore auf den Fernsehbildschirm zurückgekehrt. Mit ihren Kollegen aus der Sitcom ist die 54-Jährige noch in regem Kontakt. Danielle Fishel (43), die Topanga Lawrence in der Serie verkörpert hatte, war sogar eine der ersten Personen, die von den Baby-News erfuhr. Danach habe Trina in ihren gemeinsamen Gruppenchat geschrieben: "Übrigens, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schwanger bin!"

