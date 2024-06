Drei OPs nötig: Katharina Eisenblut liegt im Krankenhaus!

Katharina Eisenblut (30) zeigte sich einige Tage lang nicht in den sozialen Medien. Nun ist sie zurück und erklärt in ihrer Instagram-Story ihre Abwesenheit: Die DSDS-Bekanntheit erlitt einen medizinischen Notfall! "Aus einem Routineeingriff wurde eine ernste Situation, die drei Operationen in 48 Stunden erforderte", schildert Katharina. Dazu teilt sie ein Foto, das sie im Krankenhausbett zeigt. Daneben sitzt ihr neuer Freund Dominic Höppner. Bei der Sängerin sei eine Arterie getroffen worden, die nicht aufhören wollte zu bluten. "Wir brauchen noch etwas Zeit, um alles zu verarbeiten und uns zu erholen. Sobald wir können, erklären wir euch alles in Ruhe", versichert sie.

Auch Dominic meldet sich im Netz zu den Ereignissen der letzten Tage. "Ich dachte zwischendurch, dass ich dich zum letzten Mal habe lachen sehen im Krankenhaus", gesteht der Münchner. Anscheinend hat er ganz schön um seine Liebste bangen müssen! Der Unternehmer macht deutlich: "Gesundheit ist das kostbarste Gut, das wir besitzen. In diesen Zeiten wurde mir noch klarer, wie unendlich wichtig deine Gesundheit für mich ist."

Die schwierigen letzten Tage haben wohl beiden vor Augen geführt, was für ein Glück sie miteinander haben. Dominic und Katharina sind erst seit Kurzem ein Paar. Erst im März machte die Influencerin die Trennung von ihrem Ex Niko Kronenbitter öffentlich. Rund einen Monat später gab sie im Netz an, wieder in festen Händen zu sein und zeigt sich mittlerweile ganz offen und ungeniert mit ihrer neuen Flamme.

Instagram / katharina_eisenblut_official Katharina Eisenblut und Dominic Höppner im Krankenhaus

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut

