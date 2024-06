Schwere Dysplasie: Antonia Elena meldet sich nach Operation

Antonia Elena gibt ein Gesundheitsupdate! Während ihrer Schwangerschaft wurde bei der Influencerin eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Nun wurde die Neu-Mama operiert und gibt auf Instagram Entwarnung. "Alles gut gelaufen", verkündet sie in ihrer Story. Passend dazu veröffentlicht sie ein Foto von sich, das sie in OP-Kleidung und einer Haube zeigt. Mittlerweile scheint sie auch wieder zu Hause zu sein – in einem späteren Post liegt sie mit ihrem kleinen Sohn auf der Couch.

Anfang des Jahres ging sie mit der beunruhigenden Diagnose an die Öffentlichkeit. Bei Antonia wurde bei einer Untersuchung beim Frauenarzt schwere Dysplasie diagnostiziert worden. "Ich hatte alle drei Impfungen und dennoch war mein Befund auffällig", erklärte sie im Netz. Auf ihre Schwangerschaft wirkte sich der Befund jedoch nicht aus.

Antonia und ihr Ex-Freund Christian Wolf wurden dieses Jahr Eltern eines kleinen Jungen. In der Talkshow "deep und deutlich" erzählte die Fitnessliebhaberin kürzlich von dem steinigen Weg zu ihrer Schwangerschaft. "Christian ist unfruchtbar. Daher war klar, dass wir über eine Kinderwunschklinik gehen müssen. [...] Wir hatten insgesamt drei Zyklen, ich wurde dreimal operiert. Beim ersten Zyklus hat die Schwangerschaft aufgehört zu wachsen. Ich habe den Embryo in der 6. Woche verloren."

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

