Damit hat Antonia Elena als Mutter am meisten zu kämpfen

Antonia Elena, eine bekannte Fitness-Influencerin, gewährte ihren Followern kürzlich einen ehrlichen Einblick in ihr Leben als Mama. In einer Fragerunde auf Instagram wurde sie gefragt, was ihre größte Herausforderung als Mutter sei. Ihre Antwort: "Ich glaube, alles gleichzeitig sein zu wollen: liebevoll, präsent, stark, erfolgreich – und dabei nicht selbst auf der Strecke zu bleiben." Besonders das innere Ringen zwischen ihrer Rolle als Mutter für ihren Sohn Noah und ihren eigenen beruflichen Zielen setze ihr zu. Mit einer Mischung aus Offenheit und Nachdenklichkeit erklärte die 32-Jährige weiter, dass nicht Müdigkeit oder Chaos das Hauptproblem seien, sondern ihr schlechtes Gewissen.

Die aufrichtigen Worte der Influencerin fanden bei ihren Fans großen Zuspruch. Viele Kommentatoren zeigten Verständnis und teilten unter ihren Beiträgen ähnliche Erfahrungen aus ihrem Leben als Eltern. Antonia, die ihren Alltag oft mit der Kamera teilt, betonte, dass sie für Noah immer da sein wolle, gleichzeitig aber auch an sich selbst arbeiten und ihre Projekte weiter vorantreiben möchte. Für ihre Follower ist diese Offenheit nicht neu: Bereits in früheren Beiträgen gewährte die junge Mutter Einblicke in ihren Alltag, der zwischen Kindererziehung und Karriere oft herausfordernd ist.

Antonia wurde im letzten Jahr Mutter und konnte sich über die Unterstützung vieler Freunde und Familie freuen – wie sie selbst betonte, auch an Noahs erstem Geburtstag. Kurz nach der Geburt trennte sie sich jedoch von Noahs Vater, Christian Wolf, mit dem sie im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung ihren gemeinsamen Sohn bekam. Während Antonia und Noah überwiegend in München leben, hat Christian sich in Kapstadt niedergelassen. Trotz der räumlichen Distanz betonen beide, dass sie sich stets um ein gutes Miteinander bemühen.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, November 2023

Instagram / antoniaelena.official Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

