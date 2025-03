Wegen Baby Noah: Antonia Elena hat ihre Katzen abgegeben

Antonia Elena könnte derzeit eigentlich nicht glücklicher sein: Im März des vergangenen Jahres wurde die Influencerin erstmals Mama. Seitdem kümmert sie sich liebevoll um ihren Sohn Noah und geht voll und ganz in ihrer neuen Rolle auf. Zuletzt musste sie aber eine schwere Entscheidung treffen: Sie hat ihre beiden Katzen Simba und Creamy abgegeben. "Ich musste sie leider abgeben. Die Entscheidung ist mir unglaublich schwergefallen, aber letztendlich musste ich das Beste für Noah und die Kater entscheiden", erklärt Antonia nun auf Instagram. Vor allem Simba habe sich einfach nicht mit ihrem Spross vertragen: "Leider hat vor allem Simba nicht gut auf Noah reagiert und ihn immer öfter mit seinen Krallen angegriffen."

Die beiden Fellnasen seien aber in guten Händen, wie Antonia weiter beteuert: "Ich habe für Simba und Creamy ein wundervolles neues Zuhause gefunden, in dem sie sich wohlfühlen und geliebt werden." Dennoch sei die ganze Situation nicht einfach für die Content Creatorin: "Mir fehlen sie natürlich sehr, aber ich weiß, dass es die beste Entscheidung für uns war. Und ich stehe in supergutem Kontakt mit den neuen Besitzern und bekomme fast täglich Fotos – ich weiß, es geht ihnen gut", stellt die Fitness-Liebhaberin klar.

In den letzten Tagen konnte sich Antonia aber wohl gut von dem traurigen Thema ablenken: Immerhin feierte ihr kleiner Schatz vor wenigen Tagen seinen ersten Geburtstag. In ihrer Instagram-Story erklärte die Internetbekanntheit, wie sie und Noah seinen Ehrentag verbrachten: "Nichts extrem Großes, dafür aber mit allen, die Noahs erstes Jahr so wundervoll gemacht haben und mir unter die Arme gegriffen haben, wo es nur ging. Ich bin so dankbar, freu mich auf unseren gemütlichen Brunch."

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr Sohn Noah im April 2024

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

