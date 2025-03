Etwa Zoff? Christian Wolf und Antonia folgen sich nicht mehr

Antonia Elena und Christian Wolf trennten sich, während Erstere mit ihrem gemeinsamen Sohn Noah schwanger war. Gestern, am 16. März, feierte der Junior seinen ersten Geburtstag. Von seinem Vater fehlte an diesem besonderen Tag aber allem Anschein nach jede Spur. Etwa wegen Zoff zwischen den Fitness-Influencern? Dafür spricht zumindest, dass sich das frühere Paar nicht mehr gegenseitig auf Instagram folgt. Was der Grund dafür ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar.

Über das angespannte Verhältnis zwischen Antonia und Christian haben die Nutzer des Onlineportals eine eindeutige Meinung: Sie machen sich vor allem um den kleinen Noah große Sorgen. Unter einem Beitrag von Promiflash in den sozialen Medien heißt es unter anderem: "Es ist schade, wenn man nicht über seinen Schatten springen kann. Die Kinder sind immer die Leidtragenden, dabei können sie am wenigsten dafür."

Bereits in der Vergangenheit kriselte es zwischen den Ex-Partnern, und auch Christians neue Freundin Romina Palm (25), die ein Kind von ihm erwartet, hat ein schlechtes Verhältnis zu Antonia. Bis heute durfte sie Noah nicht kennenlernen und distanzierte sich jüngst wegen einer Story von Antonia sogar öffentlich. Ob sich die Wogen bald glätten und Noah eine Beziehung zu seinem zukünftigen Halbgeschwisterchen aufbauen darf, bleibt abzuwarten.

Instagram / christianwolf Christian Wolf und sein Sohn Noah

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, November 2024

