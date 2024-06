Suki und Robert Pattinson genießen Spaziergang mit Tochter

Vor rund drei Monaten machten Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (32) ihr junges Glück mit dem allerersten gemeinsamen Nachwuchs perfekt. Der Schauspieler und die Sängerin sind seit 2018 ein Paar – und Gerüchten zufolge mittlerweile schon verlobt. Seit der Geburt ihrer Tochter im März halten die frisch gebackenen Eltern sich eher aus der Öffentlichkeit zurück, während sie sich in ihr neues Leben eingewöhnen. Nun wurden die beiden jedoch bei einem kleinen Spaziergang erwischt: Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar inklusive Kinderwagen beim Genießen des sonnigen Wetters in Los Angeles. Robert und Suki plaudern fröhlich, während sie am Straßenrand entlang schlendern.

Eigentlich gibt der Twilight-Star besonders viel Acht auf die Wahrung seiner Privatsphäre, doch das Familienglück scheint ihn milder zu stimmen. Erst kürzlich schwärmte Robert ganz öffentlich vom Vatersein! "Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell sich ihre Persönlichkeit entwickelt. Sogar mit drei Monaten denke ich mir: 'Oh, ich kann schon sehen, wer sie ist.' Es ist großartig. Sie ist so süß", plauderte der gebürtige Londoner laut Daily Mail aus. Seine kleine Tochter zu erleben, lasse ihn sein eigenes Leben mit neuen Augen sehen.

Suki ist ebenfalls ganz hin und weg von der Kleinen – doch auch bei der Neu-Mama sorgt der Sprössling gelegentlich für Verwunderung. "Wer hätte gedacht, dass die liebste Gute-Nacht-Geschichte des Babys das Rezeptbuch für die Heißluftfritteuse ist, das mir bei einer Show in North Carolina zugeworfen wurde", scherzte sie vor wenigen Wochen auf X und fügte hinzu: "Das macht einen wirklich nachdenklich."

Getty Images Robert Pattinson bei einem Event im April 2024

Getty Images Suki Waterhouse im Februar 2023

