Trotz Krisengerüchten: Ben Affleck präsentiert stolz Ehering

Rund um die Ehe von Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) kursieren seit einigen Monaten regelmäßig Schlagzeilen: Angeblich soll das Paar kurz vor der Scheidung stehen. Davon lässt sich der "Daredevil"-Darsteller aktuell nichts anmerken – im Gegenteil! Paparazzifotos, die Page Six vorliegen, zeigen den Schauspieler inklusive funkelndem Ehering am Finger. Ob das ein gutes Zeichen für das Paar ist? Zumindest der Oscar-Preisträger lässt demonstrativ seine Hand aus dem Fenster seines Wagens baumeln, als wolle er sein Schmuckstück der Welt präsentieren.

Ganz anders sah es noch vor ein paar Tagen aus: Während eines Dinner-Dates mit Tochter Violet Affleck (18) erschien Ben ohne seinen Ehering. Auch J.Lo wurde bereits häufiger ohne den Klunker am Finger gesichtet, wie beispielsweise Anfang des Monats auf dem Weg in ihr Büro. Was das Hin und Her zu bedeuten hat, klärten bisher weder der 51-Jährige noch die "Love Don't Cost a Thing"-Interpretin auf.

Insider meinen hingegen mehr zu wissen: Einer behauptete beispielsweise gegenüber Us Weekly, dass Ben und Jennifer nicht nur eine Krise haben, sondern ihre Ehe so gut wie vorbei sei. "Sie können sich nicht einigen und haben die Scheidung als eine Option in Betracht gezogen", verrät die Quelle. Hintergrund für die angeblichen Probleme sollen unter anderem wohl der Lebensstil der Sängerin und ihr Drang nach Zuneigung sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "Air"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr, warum Ben wieder seinen Ehering trägt? Das ist ganz klar ein Zeichen dafür, dass es wieder besser läuft bei den beiden. Das ist kein Zeichen, nur alte Gewohnheit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de