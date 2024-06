J.Lo und Ben Affleck sollen schon über ihre Scheidung reden!

Zwischen Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) soll es seit geraumer Zeit kriseln – und das, obwohl die beiden erst im Jahr 2021 für das Liebes-Comeback schlechthin gesorgt hatten. Doch was ist wirklich dran an den Gerüchten, die einfach nicht zu verschwinden scheinen? Wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly berichtet, seien die Probleme der beiden alles andere als irgendwelche Spekulationen – inzwischen soll das Ehepaar sogar über einen drastischen Schritt nachdenken. "Sie können sich nicht einigen [und] haben die Scheidung als eine Option in Betracht gezogen", meint die Quelle zu wissen.

Wie es weiter in dem Bericht des Magazins heißt, soll vor allem das sogenannte "J.Lo-Dasein" der Musikerin an ihrem Privatleben genagt haben – unter anderem sei ihr Lebensstil ein Grund für die aktuellen Hürden in der Beziehung mit Ben. Dass es deswegen seit einigen Wochen alles andere als rund für das einstige Traumpaar laufen soll, sei eine besonders harte Belastung für die "On the Floor"-Interpretin. Aus diesem Grund habe sie angeblich sogar schon die ein oder anderen Hebel in Bewegung gesetzt, um das schnellstmöglich zu ändern. "Jennifer versucht seit Monaten, die Dinge wieder ins Lot zu bringen und drängt darauf, sie in Ordnung zu bringen", behauptet eine weitere Quelle.

Nicht nur das turbulente Leben der gebürtigen New Yorkerin, sondern auch ihr Drang nach Liebe könnte womöglich ein Grund für das baldige Ende der Liebesgeschichte von Bennifer sein. Davon schien zumindest Filmproduzent Jon Peters überzeugt zu sein. In der Doku "TMZ Investigates – JLo & Ben: Missed Warning Signs" erklärte er dazu: "Sie ist süchtig nach Liebe und Sex – sieh dir die Männer an, mit denen sie zusammen war. [...] Sie kann nicht allein sein." Ob es jedoch nun wirklich zwischen den beiden kriselt und wie es im Falle dessen für die Sängerin und den Schauspieler weitergehen wird, werden wohl erst die kommenden Wochen und Monate zeigen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Ralph Lauren Runway Show Oktober 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2024

