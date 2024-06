Bloß alte Gewohnheit? Ben Affleck trägt Ehering wieder nicht

In den vergangenen Monaten hieß es immer wieder, dass es zwischen Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) kriselt. Neben der Tatsache, dass sie ihr gemeinsames Haus verkauften und sich eher weniger zusammen zeigten, ließen sie zudem eine Sache vermissen: ihre Eheringe. Mal tragen die beiden sie und mal nicht. Auch der Schauspieler wurde nun abermals ohne das Schmuckstück erwischt, wie Fotos zeigen, die Page Six vorliegen. Zum Lunch mit seiner ältesten Tochter Violet (18) in Los Angeles fehlte am Wochenende von dem Ring an seinem Finger jede Spur. Trägt Ben ihn einfach nicht gern oder steckt doch mehr dahinter?

Während Ben und J.Lo aktuell nur wenig Zeit zusammen verbringen oder sich auf Events gar ignorieren, zeigt sich der "Batman"-Star dafür derzeit oft zusammen mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52). In der vergangenen Woche trafen sie beispielsweise in Santa Monica aufeinander. Doch dabei wirkte vor allem Ben total niedergeschmettert. Bei der Mutter seiner beiden Kinder soll er derzeit Trost finden – die "30 über Nacht"-Bekanntheit soll ihm während seiner mutmaßlichen Ehekrise zur Seite stehen. "Sie möchte, dass er glücklich und gesund ist, damit er der bestmögliche Vater sein kann", berichtete ein Insider gegenüber People.

Wie genau es tatsächlich um Ben und Jennifers noch recht frische Ehe steht, wissen aktuell wohl nur sie selbst. Doch offenbar soll an den Krisengerüchten etwas Wahres dran sein. Denn laut einem Vertrauten von Bennifer steht das Thema Schlussstrich im Raum. "Sie können sich nicht einigen [und] haben die Scheidung als eine Option in Betracht gezogen", behauptete die Quelle gegenüber Us Weekly.

Thecelebrityfinder / MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck, Ex-Partner

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Mai 2024

