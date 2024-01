Seltener Anblick: Matt Bomer kuschelt mit Ehemann Simon

Matt Bomer (46) zeigt sich ungewohnt privat. Seit 2011 ist der Schauspieler mit seinem Partner Simon Halls verheiratet. Mittlerweile hatte das Paar sogar drei Kinder auf der Welt begrüßen dürfen. Anders als sein Mann steht Simon weniger in der Öffentlichkeit: Als Hollywood-Presseagent arbeitet er für Stars wie George Clooney (62) oder Billy Porter (54). An Silvester teilten Matt und Simon aber ausnahmsweise mal einen privaten Moment.

Noch bevor das neue Jahr überhaupt starten konnte, schickte Matt seinen Fans einen Silvestergruß auf Instagram. "'23 war ein wildes Jahr, aber ich bin sehr dankbar. Ich wünsche euch und den Euren ein glückliches, gesundes, erfolgreiches und schönes '24 – was immer das für euch bedeutet", schrieb der "Magic Mike"-Darsteller. Was seine Community besonders freuen dürfte, war das Selfie, auf dem er zusammen mit Simon in die Kamera lächelt. Sein Liebster hat Matt dabei liebevoll den Arm um die Schultern gelegt. "Ratet mal, wer mich das Foto machen ließ", schmunzelte der Hollywoodstar.

Fans werden Matt neben seiner Rolle in "Magic Mike" auch durch Serien wie "White Collar" oder American Horror Story kennen. Im vergangenen Jahr hatte er aber eine Rolle in einem der ikonischsten Filme der letzten Zeit abgelehnt. Der 46-Jährige hatte nämlich einen der Kens in Barbie spielen sollen. Er habe aber "keine längere Zeit fernab der Familie verbringen wollen", hatte er Vanity Fair erzählt.

