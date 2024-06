"Drei Babys": Kaley Cuoco stellt neues Familienmitglied vor!

Die Familie von Kaley Cuoco (38) darf sich über neuen Zuwachs freuen! Wie die Schauspielerin nun mit einem Clip

auf Instagram verkündet, haben sie und ihr Partner Tom Pelphrey (41) einen Hund bei sich auf aufgenommen. Zu einer Diashow mit niedlichen Fotos des süßen Vierbeiners schreibt der The Big Bang Theory-Star: "Wir haben drei Babys! Darf ich vorstellen: Dahlia alias Dolly, unser neuestes Rudelmitglied." Offenbar hat sich der haarige Freund der Familie bereits gut eingelebt. "Dolly ist der süßeste, zarteste Cane-Corso-Mix [...]", kommt die Leinwandschönheit aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und ergänzt: "Ich bin sicher, dass wir ihren rauen Start mit einem wunderbaren Leben wieder wettmachen werden. Sie ist schon jetzt die beste Ergänzung für uns."

Dabei nutzt Kaley aber auch die Gelegenheit, um auf die Tierschutzorganisation aufmerksam zu machen, die ihr den Hund vermittelt hat und richtet einige ernste Worte an Dollys Vorbesitzer: "P.S. an die Monster, die sie vorher hatten: Danke! Sie ist jetzt sicher bei uns." Dann wendet sie sich mit einem Appell an ihre Follower: "Überlege dir, dein nächstes Familienmitglied zu retten. Du wirst es nicht bereuen."

Die Adoption ihres neuesten Familienmitglieds kommt rund vier Monate, nachdem Kaley und Tom Abschied von ihrem geliebten Vierbeiner King nehmen mussten. Die herzzerreißende Nachricht verkündete Kaley im Februar auf Instagram: "Er war der erste Hund, den Tom und ich gemeinsam gerettet haben, und er war wirklich etwas ganz Besonderes", schrieb sie damals zu einigen Schnappschüssen ihres Vierbeiners.

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Hund King

