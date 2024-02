Kaley Cuoco und Tom Pelphrey trauern um ihren geliebten Hund

Ein schwerer Verlust für Kaley Cuoco (38) und Tom Pelphrey (41). Die The Big Bang Theory-Bekanntheit und der "Ozark"-Star gehen seit 2022 gemeinsam durchs Leben. Vor rund einem Jahr durften sie bereits Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Ein kleines Mädchen namens Matilda. Noch bevor sie Eltern wurden, hatte das Paar einen Hund namens King gerettet und ihm ein Zuhause geschenkt – doch nun müssen sich Kaley und Tom von ihrem tierischen Familienmitglied verabschieden.

Die traurige Nachricht verkündet die 38-Jährige mit herzzerreißenden Zeilen via Instagram. "Er war der erste Hund, den Tom und ich gemeinsam gerettet haben, und er war wirklich etwas ganz Besonderes", schreibt Kaley. Dazu teilt sie ein paar Schnappschüsse von ihrem Vierbeiner und ihren Liebsten. Als sie ihn vor eineinhalb Jahren bei sich aufnahm, sei er in schlechter Verfassung gewesen: "Was als 2,5 Kilo schwerer, dünner, nicht trinkender, fellloser und ängstlicher Hund begann, hat sich in einen pummeligen, lustigen [...] Teil unserer Familie verwandelt." King habe ihr so viel Freude bereitet und "seinen Pfotenabdruck für immer in den Herzen" ihrer Familie hinterlassen.

Auch für Tom ist der Tod der Fellnase sehr hart. "Kingy – ich werde es vermissen, mit dir einzuschlafen, ich werde deine Augenküsse und deine Schoßplumpse vermissen [...] Wir haben großes Glück, dich in unserer Familie gehabt zu haben, unser süßer Junge", trauert der Schauspieler im Netz. Er sei sehr dankbar für die Liebe, die er von seinem Hund bekam.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Pelphrey und Tochter Matilda im Dezember 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Hund King

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey mit seinem Hund King

