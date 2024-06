Prinz William und seine Kate sind die Säulen der Monarchie

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) sind die Zukunft der Monarchie. Der Royal-Experte Christopher Andersen ist sogar der Ansicht, dass ohne die beiden die britische Monarchie ernsthaft gefährdet sein könnte. "William und Kate, die bei weitem beliebtesten Mitglieder der königlichen Familie, sind wirklich die Säulen, auf denen die Zukunft der Monarchie ruht", betont der Journalist laut Berichten von OK! und ergänzt: "Wenn einer von ihnen ins Wanken gerät, kann die ganze Sache in sich zusammenfallen. Im Moment ist Kate am verwundbarsten. Der Boden unter Kate verschiebt sich in großem Ausmaß. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie standhaft bleiben kann."

Die dreifache Mutter machte vor wenigen Monaten ihre Krebserkrankung publik. Auch ihr Schwiegervater König Charles (75) ist an Krebs erkrankt – ungewohnte Umstände für die Königsfamilie. "Mehr als 70 Jahre lang hatten die Windsors die Langlebigkeit auf ihrer Seite - in einem fast lächerlichen Ausmaß. Queen Elizabeth II. (✝96) wurde 96 Jahre alt, und ihr Ehemann Prinz Philip (✝99) war mit 99 Jahren der am längsten lebende männliche König in der Geschichte", erklärt Christopher. Der Autor ist der Meinung, dass man die königliche Familie nicht nur auf ein paar wenige reduzieren könne, ohne zu riskieren, dass "sie ganz zum Stillstand kommt".

Erst kürzlich durfte sich das britische Volk aber über Kates ersten öffentlichen Auftritt seit Monaten freuen. In einem eleganten weißen Kleid, das sie mit einem schwarzen Taillengürtel, einer Schleife und einem Hut kombinierte, legte sie bei der Militärparade Trooping the Colour einen glänzenden Auftritt hin. Die daraus resultierenden Reaktionen bewiesen auch dem ehemaligen Privatsekretär von Prinzessin Diana (✝36), wie wichtig die 42-Jährige für den Palast ist. "Ohne die Prinzessin von Wales wäre die Institution nur noch ein Schatten ihrer selbst", meinte er und fügte hinzu: "Angesichts der drastisch ausgedünnten Reihen der Windsors ist sie bei weitem die beste Hoffnung für die Krone. Sie verbindet Pflichtbewusstsein und Schönheit mit einer durchdringenden Verletzlichkeit, die nur von der Mutter von Prinz William übertroffen wird."

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Trooping the Colour 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass die Monarchie ohne Kate und William ins Wanken geraten könnte? Ja, definitiv. Die zwei sind superwichtig. Nein, auf keinen Fall. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de