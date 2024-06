"Stranger Things"-Hoffnung: Wird Joseph Quinn zurückkehren?

Eigentlich starb Joseph Quinns (30) Stranger Things-Charakter Eddie Munson in der vergangenen Staffel. Doch die Fans wollten eine Rückkehr des Publikumslieblings nicht so recht aufgeben – und der Darsteller offenbar auch nicht. Denn wenn es nach Joseph geht, sind die "Chancen hoch", dass die Science-Fiction-Welt der Serie ein Wiedersehen mit Eddie möglich macht. Im Interview am roten Teppich der "A Quiet Place: Day One"-Premiere weist Entertainment Tonight den Schauspieler darauf hin, dass die Fans das Gefühl haben, er werde zurückkommen. "Das Gefühl habe ich auch. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht! Wer weiß?", schmunzelt der Brite daraufhin. Lust auf ein Wiedersehen mit seinen Kollegen hätte er allemal: "Ich liebe sie alle! Ich hätte große Lust, Hallo zu sagen!"

Bis die Fans herausfinden werden, ob Joseph noch einmal in die Rolle von Eddie schlüpft, dauert es noch eine Weile. Die fünfte und letzte Staffel des Erfolgsformats wird erst im kommenden Jahr erscheinen. Genau wie die Anhänger der Serie erwartet auch der 30-Jährige ein großes Spektakel zum Schluss. "Ich bin mir sehr sicher, dass sie es auf eine ziemlich epische Weise abliefern werden. Daran habe ich keinen Zweifel." Er sei sicher, dass sowohl die Produktion als auch die Darsteller hart an der Umsetzung des Finales arbeiten. Und jetzt scheint auch für Joseph der richtige Zeitpunkt für einen Abschluss zu sein – wenn auch vielleicht ohne ihn: "Sie haben eine lange Zeit daran gearbeitet, also bin ich wirklich froh, dass sie sich dem Ende nähern und eine schöne Zeit haben."

Mit "Stranger Things" endet eine der erfolgreichsten Produktionen des Streaming-Giganten Netflix. Entsprechend sehnsüchtig erwarten Fans das große Finale. Viele Einblicke in die Dreharbeiten gab es bisher noch nicht, nur sporadisch ließen die Darsteller um Millie Bobby Brown (20) und Finn Wolfhard (21) sich am Set blicken. Ein wenig mehr verriet ihr Kollege Jamie Campbell Bower (35), der den Antagonisten Vecna spielt, im Interview mit The Hollywood Reporter: "Wenn ihr geglaubt habt, dass die letzte Staffel krass war, dann ist diese Staffel außer Kontrolle und wild, es ist verrückt."

Tina Rowden/Netflix Joseph Quinn als Eddie Munson in "Stranger Things"

Netflix Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"

