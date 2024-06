Jamie Campbell Bower schwärmt vom "Stranger Things"-Finale

Jamie Campbell Bower (35) macht Hoffnungen auf einen grandiosen Abschluss! Im kommenden Jahr soll das heiß ersehnte Finale des Netflix-Hits Stranger Things das Licht der Streamingwelt erblicken und das Mystery-Abenteuer damit abschließen. Der Schauspieler, der in der Serie den Bösewicht Vecna aka Henry Creel verkörpert, teasert laut The Hollywood Reporter an: "Wenn ihr geglaubt habt, dass die letzte Staffel krass war, dann ist diese Staffel außer Kontrolle und wild, es ist verrückt." Die finalen Folgen sollen noch gigantischer sein. Obwohl die Dreharbeiten bereits in vollem Gange seien, gäbe es noch einiges zu tun, wie Jamie weiter verrät.

Der Harry Potter-Darsteller ist nicht der Einzige, der bereits in großen Tönen von der neuen Staffel schwärmt. "Jede Staffel wurde größer und größer und größer, und diese Staffel ist riesig [...]. Es macht also wirklich Spaß und ich freue mich sehr darauf, dass die Leute es sehen", äußerte sich auch Finn Wolfhard (21) gegenüber dem Medium in einem früheren Interview. Auch soll das große Finale Ähnlichkeiten mit der allerersten Staffel haben: "Diese letzte Staffel ist eine Art Scheideweg – wir kehren zur Dynamik der ersten Staffel zurück."

Besonders der Charakter Will Byers, der in der ersten Staffel besonders im Fokus gestanden hatte, soll wieder mehr ins Rampenlicht gerückt werden. "Will steht in der fünften Staffel wirklich wieder im Mittelpunkt", verriet einer der Serienschöpfer, Ross Duffer (40), im Interview mit Variety und fügte hinzu: "Wir hoffen, dass diese emotionale Entwicklung für ihn am Ende die gesamte Serie zusammenbringt."

Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"

Der Cast von "Stranger Things"

