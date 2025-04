Joseph Quinn revolutioniert Marvels "Menschliche Fackel"

Joseph Quinn (31) wird im kommenden Film "The Fantastic Four: First Steps" in die Rolle von Johnny Storm alias "Die menschliche Fackel" schlüpfen und gibt damit einem der bekanntesten Comic-Charaktere ein neues Gesicht. Im Gespräch mit Entertainment Weekly verriet Joseph jetzt, dass sich Marvel-Fans auf einige Veränderungen gefasst machen müssen: Seine Version von Johnny Storm sei weniger frauenfeindlich, dafür empathisch und selbstreflektiert. Damit wird sich die Neuinterpretation deutlich von den bisherigen Darstellungen unterscheiden, die unter anderem von Chris Evans (43) und Michael B. Jordan (38) verkörpert wurden. Der Streifen soll am 25. Juli sein Debüt feiern und bringt neben dem aus Stranger Things bekannten Briten auch Stars wie Pedro Pascal (50) und Vanessa Kirby (36) auf die Leinwand.

Wie Joseph berichtete, habe er für die Neuausrichtung der beliebten Figur eng mit Marvel-Studios-Chef Kevin Feige (51) zusammengearbeitet und entschieden: Die Zeiten des kühlen Womanizers sind endgültig vorbei. "Ich glaube nicht, dass das heute noch sexy ist", erklärte der Schauspieler. Regisseur Matt Shakman lobte in einem Statement bereits, wie reflektiert der für seine Feuerkontrolle gefeierte Johnny in der neuen Version erscheint: Er sei nicht nur Sue Storms Hitzkopf-Bruder, sondern ein komplexer Charakter, der mit übernatürlichen Fähigkeiten und ebenso beeindruckenden menschlichen Schwächen glänzt. Zudem betonte der Regisseur, dass Johnny Storm auch wegen seines Intellekts Teil des Weltraumteams sei – eine Facette des fleischgewordenen Flammenwerfers, die in dem neuen Film besonders zum Vorschein kommen soll.

Joseph tritt mit seiner Rolle in der MCU-Produktion in die Fußstapfen von großen Namen, doch sie scheint ihm beinahe auf den Leib geschrieben zu sein. Während er für seine Vielseitigkeit als Schauspieler geschätzt wird, nimmt er sich in Interviews selbst nicht allzu ernst – eine Eigenschaft, die gut zu seinem Charakter Johnny passt. Was wenige wissen: Joseph hat in der Vergangenheit immer wieder über seine große Leidenschaft für Comics und Science-Fiction gesprochen, was ihn für das Marvel-Universum noch passender macht. Mit "Fantastic Four: First Steps" könnte er sich nun endgültig in Hollywood etablieren und neben Kollegen wie John Malkovich (71) und Natasha Lyonne (46) seiner Karriere neuen Schwung verleihen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joseph Quinn, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Joseph Quinn bei der "Stranger Things"-Premiere

Anzeige Anzeige